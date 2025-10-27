Viel mehr als Shoppen: Das Mercado feiert Geburtstag!

Wenn das Mercado Geburtstag feiert, ähnelt es der Elbphilharmonie: Von allen Rängen kann das Publikum die Attraktionen sehen, und wenn Musik im Untergeschoss spielt, ist sie ganz oben auch noch zu hören!

Kein Geburtstag, sondern eine ganze Geburtswoche wird 2025 gefeiert, das Motto heißt „30 Jahre Herz von Altona“. Ab Montag, dem 27. Oktober, gibt es jeden Tag eine neue thematische Überraschung, in dieser Reihenfolge: Spieltag, Sporttag, Schlemmertag, Kindertag, Musik- und Tanztag sowie zum Finale den verkaufsoffenen Sonntag (am Feiertag bleibt das Mercado zu).

Morgens um 10 Uhr geht es am Montag mit dem Anschnitt der Geburtstagstorte los, in den folgenden Tagen warten tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche, besondere Musik-Acts und Gewinnspiele mit Super-Preisen auf die Besucher.

Mercado: 27.10.-2.11. (außer 31.10.), das gesamte Programm gibt’s unter: www.mercado.hamburg/30-jahre

Der Plan7 vom 24. Oktober MOPO Der Plan7 vom 24. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.