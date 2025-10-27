mopo plus logo
Kinder stehen neben der Elefanten-Figur „Jochen“

Am Donnerstag, den 30. Oktober, zieht Jochen der Elefant zur Freude der kleinen Besucher durch das Mercado. Foto: hfr

  • Ottensen

Viel mehr als Shoppen: Das Mercado feiert Geburtstag!

Wenn das Mercado Geburtstag feiert, ähnelt es der Elbphilharmonie: Von allen Rängen kann das Publikum die Attraktionen sehen, und wenn Musik im Untergeschoss spielt, ist sie ganz oben auch noch zu hören!

Kein Geburtstag, sondern eine ganze Geburtswoche wird 2025 gefeiert, das Motto heißt „30 Jahre Herz von Altona“. Ab Montag, dem 27. Oktober, gibt es jeden Tag eine neue thematische Überraschung, in dieser Reihenfolge: Spieltag, Sporttag, Schlemmertag, Kindertag, Musik- und Tanztag sowie zum Finale den verkaufsoffenen Sonntag (am Feiertag bleibt das Mercado zu). 

Morgens um 10 Uhr geht es am Montag mit dem Anschnitt der Geburtstagstorte los, in den folgenden Tagen warten tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche, besondere Musik-Acts und Gewinnspiele mit Super-Preisen auf die Besucher.

Mercado: 27.10.-2.11. (außer 31.10.), das gesamte Programm gibt’s unter: www.mercado.hamburg/30-jahre

Der Plan7 vom 24. Oktober
Der Plan7 vom 24. Oktober
Der Plan7 vom 24. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo).

