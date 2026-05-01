Viel mehr als nur eine Geschichte: Das Ohnsorg begeistert mit „Deutschstunde“

Zum 100. Geburtstag des großen Literaten Siegfried Lenz (1926-2014) zeigt das Ohnsorg mit „Deutschstunde – Biller in Flammen“ eine eigene Version seines Romans auf Hoch- und Plattdeutsch. Es geht um blinden Gehorsam, die Einschränkung der künstlerischen Freiheit und die Verantwortung des Einzelnen.

Einfach fantastisch: Flavio Kiener. Als Siggi Jepsen trägt er die Geschichte, die Anfang der 50er-Jahre beginnt – in einer Besserungsanstalt für schwer erziehbare Jugendliche. Hier schreibt er an seiner Strafarbeit für den Deutschunterricht.

Version von Lenz’ „Deutschstunde“: „Biller in Flammen“

Der Aufsatz zum Thema „Die Freuden der Pflicht“ ruft Erinnerungen wach. Was er in der minimalistisch gehaltenen Inszenierung (Regie: Kathrin Mayr) wie ein Besessener in seiner Zelle auf den Boden kritzelt, zeigen die Szenen im oberen Teil der schrägen Bühne: eine von den Schrecken des Nationalsozialismus geprägte Kindheit.

Beeindruckend und mit vollem Körpereinsatz meistert Flavio Kiener seine herausfordernde Doppelrolle. Als Ich-Erzähler Siggi Jepsen schildert er ein moralisches Dilemma, in das er selbst verwickelt ist. Früh schon gerät der Junge in seinem Heimatdorf zwischen die Fronten. 1943 erhält sein Vater, ein Polizist (furchteinflößend gut: Oliver Warsitz), den Befehl, Max Ludwig Nansen (Ulrich Bähnk) das Malverbot zu überbringen, das von den Nazis gegen ihn verhängt wurde. Unversöhnlich stehen sich die einstigen Jugendfreunde gegenüber – in ihrem Fanatismus zwei einander ebenbürtige Männer. Und beide versuchen sie, Siggi zu ihrem Komplizen zu machen …

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Ohne weitere Ab- und Ausschweifungen konzentriert sich die Bühnenfassung auf Kernaspekte des vielschichtigen Romans. Gelungen ist ein gerade in Zeiten antidemokratischer Tendenzen hochaktueller, aufrüttelnder Theaterabend.

Ohnsorg: bis 23.5., diverse Termine, ab 33,04 Euro, ohnsorg.de

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