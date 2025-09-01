mopo plus logo
Archivbild zeigt eine Ruine in der Speicherstadt

Die Bombardierung Hamburgs im Zweiten Weltkrieg hat auch in der Speicherstadt großen Schaden angerichtet. (Archivbild) Foto: Archiv Speicherstadtmuseum

  • HafenCity

Verloren & Vergessen: Ausstellung über die Geschichte der Speicherstadt

Kaffee, Kakao, Teppiche – die Speicherstadt ist ein sehr lebendiges Denkmal für die Hamburgische Kaufmannsvergangenheit und -gegenwart. Nicht alle Touristinnen und Touristen pilgern dorthin, um sich die Welt en miniature anzuschauen, sondern eben auch und vor allem der alten Gebäude wegen. 

Dabei sind die historischen Backsteinblöcke längst nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand. Die Bombardierung Hamburgs im Zweiten Weltkrieg hat auch hier großen Schaden angerichtet. Teile der Speicherkomplexe wurden unwiederbringlich zerstört, aber die meisten Bereiche konnten in den 50er Jahren restauriert werden.

Die Ausstellung „Verloren und Vergessen“ zeigt Aufnahmen vor allem aus der Kaiserzeit, als die Be- und Entladungen im Herzen des Hafens in voller Blüte standen. Außerdem dokumentiert sie den möglichst stilgetreuen Wiederaufbau. So können sich Einheimische und Gäste darüber informieren, wo sie da gerade sind.

Speicherstadtmuseum: bis 12.10.,  Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, 5,50 Euro, speicherstadtmuseum.de

Plan7 vom 29. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

