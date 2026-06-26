TONALi: Elitär? Aber kein bisschen!

TONALi zeigt, wie nahbar klassische Musik sein kann – und das bereits zum 16. Mal.

Das ist TONALi bestens gelungen: Klassische Musik aus dem Elfenbeinturm zu holen und sie unter die Menschen zu bringen. Auch im 16. Jahr muss das gefeiert werden – mit einem einwöchigen Festival.

Alles begann 2010 mit einem Instrumentalwettbewerb, initiiert von den beiden Cellisten Amadeus Templeton und Boris Matchin. Inzwischen leiten die beiden ein Unternehmen mit internationalen Kontakten, das auf mehreren Beinen steht: einer Akademie, einem Orchester, der Organisation von 140 Konzerten jährlich, der Verleihung des TONALi-Awards sowie dem Brückenschlag zwischen professionellen Musiker:innen und Hamburger Schulen.

16. TONALi: Einwöchiges Musikfestival

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Zur Eröffnung des Festivals spielt das Asambura Ensemble, in dem sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenfinden; gemeinsam mit dem Monteverdi-Chor Hamburg – und einigen Freiwilligen aus dem Publikum – intonieren sie „Lux Perpetua“ nach Mozarts Requiem in der Kirche St. Andreas (26.6., 19.30 Uhr).

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Damit Musik im Alltag selbstverständlich wird, erklärten die zwei TONALi-Gründer große Teile von Eimsbüttel zum Kunstschutzgebiet. Denn wie die Natur brauche auch Kunst einen geschützten Raum zum Wachsen, erläutern sie. Was im Stadtteil wuchs, findet nun den Weg auf die Bühne der Elbphilharmonie: Stimmen von Hamburger:innen, die ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen, ergeben im Zusammenspiel mit Musikinstrumenten ein lebendiges Klangbild – die „Soziale Symphonie“. Das Ergebnis ist ein interaktives fünfsätziges Konzert über ein Lebensgefühl der Stadt mit besonderem Blick auf Eimsbüttel (3.7., 20 Uhr, Elbphilharmonie).

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Am selben Abend wird der mit 25.000 Euro dotierte TONALi-Award „Mut zur Utopie“ verliehen. 2026 geht er an Kian Jazdi für seine Projekte mit Profis und Amateuren. Auch damit setzt er das richtige Zeichen: Jeder Mensch ist ein Künstler.

TONALi-Festival: 26.6.-3.7., diverse Orte und Zeiten, Programm: www.tonali.de

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