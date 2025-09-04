Tipping Points: Musikstars für Klima und Zukunft

Große Namen verbünden sich für eine großartige Idee: „Tipping Points – Stars für Klima und Zukunft“ ist ein Charity-Konzert mit Sängern und Musiker:innen, die sich gemeinsam für eine bessere Welt starkmachen.

„Tipping Point“ meint jenen Punkt, an dem etwas unwiderruflich kippt. Unserem Planeten drohen gleich mehrere solcher Punkte, an denen es kein Zurück mehr gibt. Darauf will das noch junge Hamburger Kammerorchester aufmerksam machen – nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit einem Abend voller Inspiration.

Musikstars geben der Nachhaltigkeit ihre Stimme

Das Violinkonzert „Tipping Points“ von Rachel Portman, Oscar-prämierte Komponistin im Genre Filmmusik, wird zu hören sein. Ferner Werke von Bach, Piazzolla, Mendelssohn Bartholdy und dem preisgekrönten Zeitgenossen Max Richter. Auf der Bühne stellen sich die Brüder Nils und Niklas Riepe – Pianist und Geiger – sowie die Saxofonistin Jess Gillam und Florian Christl am Klavier in den Dienst der guten Sache.

Tenor Massimo Giordano und Jazzstar Gregory Porter geben ebenfalls der Nachhaltigkeit ihre Stimme. In den musikalischen Pausen gibt’s Anregungen, wie eine hoffnungsvolle Zukunft aussehen kann. BUND Hamburg, Härter & Otto Invest und Princess Tree zeigen, wie es geht: In Kurzporträts stellen sie ihre nachhaltigen Projekte vor. Moderatorin Janin Ullmann führt durch den zweieinhalbstündigen Abend, Christian Kunert dirigiert sein Hamburger Kammerorchester.

Elbphilharmonie: 4.9., 20 Uhr, 59,60-104,60 Euro, elbphilharmonie.de

Der Plan7 vom 29. August 2025 MOPO Plan7 vom 29. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.