In Tina Turners Songs spiegelt sich ihr Leben. Die Queen of Rock starb vor drei Jahren, doch schon zu Lebzeiten schlüpfte Dorothea Fletcher in ihre Rolle. Da sie dem Original zum Verwechseln ähnlich sah, klagte Turner sogar gegen ihr Double. Und verlor. Nun kommt „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ auf die Bühne.

Schon Mitte der 90er trat Dorothea Fletcher, genannt Coco, in Las Vegas als Tina Turner auf und gewann dort den Preis als beste Doppelgängerin. Diese Rolle mag sie besonders, weil sie auf der Bühne ihre Schüchternheit verlieren darf. Nicht nur Gesang und Outfits stimmen, auch die Wildheit übernimmt sie von ihrem Vorbild. Die Show verbindet auf spektakuläre Weise ein Live-Konzert mit gespielten Szenen aus Tina Turners Leben und führt das Publikum durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte.

Show über Tina Turner: So gelang der Sängerin das Sensations-Comeback

Anzeige

In ärmlichen Verhältnissen kam Anna Mae Bullock 1939 in Tennessee zur Welt. In den 50er Jahren traf sie Ike Turner, der ihr den neuen Vornamen gab und sie heiratete, doch auf Liebe folgten Drogen- und Gewaltexzesse. Tina Turner floh und glitt in die Bedeutungslosigkeit ab. 1984 gelang es der Sängerin, mit dem Album „Private Dancer“ das vielleicht sensationellste Comeback der Musikbranche hinzulegen. Bis zu ihrem Bühnenabschied 2009 blieb sie eine der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen.

Der Abend startet mit frühen Erfolgen, zu denen ein Auftritt mit Ike und den Ikettes gehört, dem singenden und tanzenden Background-Trio. Damals schrieb Tina „Nutbush City Limits“, eine Art Liebeserklärung an ihren Heimatort. Vom schmerzhaften Befreiungsschlag erzählt „Better Be Good to Me“, von der Angst vor großen Gefühlen ihr Song „What’s Love Got to Do with It“. 1985 gelang ihr mit „We Don’t Need Another Hero“, dem Titelsong des dritten „Mad Max“-Films, ein weiterer Welthit. Wenige Jahre später wurde ihre Coverversion von Bonnie Tylers „Simply The Best“ zur ultimativen Siegeshymne, die den Triumph über jegliche Kritiker feiert. In diesem Gefühl sind Coco und Tina Turner heute konkurrenzlos versöhnt.

Anzeige

Hansa-Theatersaal: 18.8.-12.9. und 13.-24.10., Di-Sa 19.30 Uhr, So 15 Uhr, Steindamm 17, Karten 49,90-74,90 Euro, Tel. 47 11 06 44, hansa-theater.com

Der Plan7 vom 14. August 2026 MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.