Time Of My Life: „Dirty Dancing In Concert“ in Hamburg

Eine zeitlos schöne Geschichte kommt in besonderer Form auf die große Leinwand: Bei „Dirty Dancing In Concert“ spielt eine Live-Band zu dem digital überarbeiteten Kult-Film.

Vor beinahe 40 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Romanze von Baby und Johnny. Klar, dass bei dem Tanzfilm auch die Musik maßgeblich zur Beliebtheit beitrug. „(I’ve Had) The Time Of My Life“ gewann seinerzeit nicht nur einen Oscar, sondern erreichte weltweit mehrfach Gold- und Platinstatus. Und weil’s so schön ist, kann nach dem Filmkonzert bei der Aftershow-Party bis in die Nacht hinein zu den Hits getanzt und gefeiert werden.

CCH/Saal 1: 14.4., 19 Uhr, Karten ab 60 Euro

Der Plan7 vom 10. April 2026 MOPO Der Plan7 vom 10. April 2026

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