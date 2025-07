„The Prom – Das Musical“: Ein Semesterprojekt mit Haltung

Schwitzen für die Karriere: Es hat sich zu einer schönen Stage-School-Tradition entwickelt, dass Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrgangs ihr in Eigenregie auf die Beine gestelltes Semesterprojekt während der Sommerzeit am First-Stage-Theater auf die Bühne bringen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf „The Prom – Das Musical“.

Das Ensemble verspricht den Zuschauern eine bunte und dynamische Show, mitreißende Songs und eine bewegende Geschichte, die sich um selbstbestimmtes Leben, gesellschaftliche Akzeptanz und das hochaktuelle Thema der Gleichbehandlung queerer Menschen dreht.

Bunte und dynamische Show

Das Broadway-Musical von Matthew Sklar (Musik) und Chad Beguelin (Buch und Texte) – 2020 mit Stars wie Meryl Streep, Nicole Kidman und James Corden verfilmt – erzählt von Emma. Der Wunsch der Schülerin, den High-School-Abschlussball gemeinsam mit Freundin Alyssa zu besuchen, löst einen Sturm der Empörung aus. Doch vier gescheiterte Broadway-Stars, die beschlossen haben, sich für Emma und den Abschlussball einzusetzen, mischen die konservative Kleinstadt auf – mit einer schrillen, schlagzeilenträchtigen Charity-Aktion.

Was die Musical-Semesterprojekte zudem besonders auszeichnet, ist das Erleben junger spielfreudiger Talente, die ein Zeugnis von der Vielseitigkeit ihrer anspruchsvollen Ausbildung auf dem Weg zum Profi abgeben. Faszinierend.

First-Stage-Theater: bis 10.8., diverse Termine und Zeiten, ab 27 Euro, firststagehamburg.de

