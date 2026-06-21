„Sweeney Todd“: Der Barbier des Schreckens





Das Theater Lüneburg mausert sich zum echten Geheimtipp für Fans von besonderen Musicals, die nicht nur toll inszeniert und mit fettem Orchester ausgestattet sind, sondern auch erschwinglich. Nach Webbers „Love Never Dies“ feiert nun das Grusical „Sweeney Todd“ mit der Musik des Oscar- und Grammy-dekorierten Stephen Sondheim (1930-2021) Premiere.

In der Titelrolle: der Hamburgern bestens bekannte Genre-Star Thomas Borchert (u.a. „Die Buddy Holly Story“, „Tanz der Vampire“), der im MOPO-Interview offenbart: „Kurz vor jeder Premiere plagt mich ganz großes Lampenfieber. Obwohl ich 36 Jahre dabei bin, habe ich immer wieder Versagensangst und manchmal sogar Albträume. Mit fast 60 habe ich gelernt, es wird eher noch heftiger. Es ist wie ein innerliches Zittern. Das liegt an den eigenen Ansprüchen, die immer höher werden, und gleichzeitig merkt man, dass der Körper mit dem Älterwerden einem auch Grenzen setzt und man nach einer Show nicht wie früher feiern gehen kann.“

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Sweeney Todd: Musical-Star Thomas Borchert in der Hauptrolle

Seine Fans lieben an ihm, dass er sich in jede Rolle voll reinhängt, sie lebt und atmet. Der fiktive Serienmörder Sweeney Todd, in der Hollywood-Verfilmung gespielt von Johnny Depp, ist ein dunkler, rachsüchtiger Charakter, der bestens ins Profil von Borchert passt. „Man fühlt zumindest am Anfang mit ihm mit, weil man zuvor gesehen hat, was ihm angetan wurde und welche Bösartigkeit in Menschen stecken kann. Das finde ich wichtig. Es wird dann rasch absurd, welche Ausmaße das Morden annimmt, wenn er mit Mrs. Lovett gemeinsame Sache macht, die als Geschäftsmodell aus seinen Opfern Pastete fertigt.“

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Borchert liebt den schwarzen Humor des Stücks, dessen Story auf einem britischen Groschenroman von 1846 basiert: „Es ist ein großer, makabrer Horrorspaß! Immer wenn es zu gruselig oder ekelhaft wird, rettet der Humor.“ Seine Frau Navina Heyne verkörpert übrigens Mrs. Lovett – die beiden sind auch auf der Bühne immer wieder eine Traumpaarung.

„,Sweeney Todd‘ ist wahnsinnig toll geschrieben und unheimlich toll arrangiert“, findet Borchert. „Rein vom Musikalischen habe ich einen Heidenrespekt vor dem Stück.“ Doch wenn die erste Show gespielt ist, tritt an die Stelle der Premieren-Nervosität „eine positive Aufregung“, weiß Borchert. Dann geht der Grusel-Spaß erst richtig los …

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Theater Lüneburg: 20.6. (20 Uhr, Premiere), 21.6. (18 Uhr) u. 28.6. (15 Uhr), 30,50-63,50 Euro, Tel. (04131) 42 100, Infos: theater-lueneburg.de/sweeney-todd

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