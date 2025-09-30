Superstar aus Schweden: Die Kunsthalle zeigt Bilder von Anders Zorn

In Deutschland ist er nur wenig bekannt. Und das völlig zu Unrecht: Denn Anders Zorn (1860-1920) war ein Virtuose der Farbe, ein Meister des Lichts – seine Werke faszinieren noch heute mit ihrer Intensität. Gemälde und Aquarelle des schwedischen Künstlers sind jetzt in der Kunsthalle zu sehen.

Keine Frage, Anders Zorn schafft es, den Moment zu packen, das flüchtige Gefühl. Seine Bilder treffen ins Herz und beantworten vielleicht auch die ganz große Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein. Zorn, 1860 geboren, war in Schweden ein Superstar der Malerei. Um 1900 wurde er auch in den USA zum Künstler-Star, wo er die High Society inklusive zweier Präsidenten porträtierte.

150 Werke in Ausstellung

In Deutschland ist seine Kunst selten zu sehen – vor Jahren war er in Lübeck ausgestellt und nun wieder erstmals in der Kunsthalle. 150 Arbeiten werden präsentiert, darunter Hauptwerke wie der „Mittsommertanz“, heute eine Ikone schwedischer Kunst. Anders malte Menschen, aber auch Landschaften, bäuerliche Szenen, Alltagsbeobachtungen, Akte in der Natur und viel auch auf seinen häufigen Reisen.

Eine Frau im Ruderboot: „Mitternacht“ lautet der Titel dieses Bildes (1891). Anders Zorn Eine Frau im Ruderboot: „Mitternacht“ lautet der Titel dieses Bildes (1891).

Auf Einladung des damaligen Kunsthallen-Direktors Alfred Lichtwark malte Zorn im Winter 1891/92 in Hamburg. Auch diese Hafen-Bilder sind Teil der Ausstellung, deren Leihgaben aus Berlin, Boston, Florenz, Genf, Göteborg, Helsinki, Mora, New York, Stockholm und Washington stammen.

Ein Meister des Lichts

Was begeistert uns heute an diesen Bildern? Vielleicht ist es die Leichtfüßigkeit, mit der sie uns begegnen. Sie entwickeln eine heute selten gewordene leuchtende impressionistische Verführungskunst, die wir in Deutschland etwa aus dem Werk Max Liebermanns kennen. Dieser war übrigens ein Förderer des Schweden, der nicht nur in Öl malte, sondern auch flirrende Aquarelle schuf.

Das könnte Sie auch interessieren: Fantastische, surreale Welten: Die Entdeckung eines unbekannten Meisters

Spannend ist auch die Geschäftstüchtigkeit des Künstlers: Er gilt heute als erster „Global Player“ der Kunst-Moderne. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog. Doch man muss die Bilder – natürlich – im Original gesehen haben.

Kunsthalle: Bis 25.1., Di-So 10-18 Uhr (Do 21 Uhr), 16/8 Euro, kunsthalle-hamburg.de

Der Plan7 vom 26. September 2025 MOPO Der Plan7 vom 26. September 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.