Stimmgewaltiges Jubiläum: LaLeLu feiern Best of 30 Jahre

Seit 30 Jahren sorgen sie mit ihren genial intonierten und launig-spitzzüngig getexteten Liedern für Furore in der Kabarettszene: LaLeLu bringen nun bei ihrer Jubiläumstour ihre größten Hits, Publikumslieblinge und neue Songs mit. Dabei war das Jubiläumsjahr der beliebten Hamburger A-cappella-Comedy-Truppe ein Auf und Ab – und gipfelte sogar in einer Katastrophe.

Nachdem der Tourbus im Juni mitsamt Kostümen und Requisiten abgebrannt war, startete das Quartett eine Spendenkampagne. Die Unterstützung war groß, sodass Jan, Tobi, Sanna und Frank nun voller Vorfreude auf die Konzertreihe in ihrer Heimatstadt blicken. Fast eine Woche lang zeigen sie im Lustspielhaus, welchen Esprit sie auch nach drei Jahrzehnten immer noch auf die Bühne bringen.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 16.-20.9. (20 Uhr), 21.9. (19 Uhr), ab 30 Euro, Tel. 55565556, almahoppe.de

