Steil ansteigende Spannungskurve: „Ein gemeiner Trick“ mit GZSZ-Star

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Ulrike Frank kommt nach Hamburg. Die Schauspielerin, seit 2002 als Katrin Flemming im RTL-Seriendauerbrenner zu sehen, liebt auch die Bühne. Und tourt, wann immer es ihre Zeit und die Dreharbeiten erlauben, seit fünf Jahren quer durch die Republik, als Luxus-Lady Camille Dargus im packenden Psycho-Thriller „Ein gemeiner Trick“.

Der rabenschwarzhumorige Krimi des amerikanischen Autors David Foley, der jetzt an der Komödie Winterhuder Fährhaus seine Gastspielpremiere feiert, dreht sich um Lügen und Leidenschaften, Macht und Geld.

Psycho-Thriller mit TV-Bekanntheiten

Erschreckend, wie schnell unsere sicher geglaubte und überschaubare Welt aus den Fugen geraten kann. Genau das erlebt Camille Dargus, eine berühmte Schmuckdesignerin. Sie genießt ihr Leben als reiche und unabhängige Frau, die sich wechselnde Affären mit gut aussehenden jungen Männern, vorzugsweise Kellnern, leisten kann. Doch am Morgen nach der letzten rauschenden Partynacht läuft nichts wie geplant. Denn Billy – ideal besetzt mit Lukas Sauer, einem breiteren Fernsehpublikum bekannt geworden als Aaron Hinz in der RTL-Serie „Unter uns“ – denkt gar nicht daran, zu verschwinden.

Auch zusätzliches Geld kann den attraktiven Liebhaber nicht zum Verlassen des Nobel-Appartements bewegen. Stattdessen versucht er, die coole Camille mit einer heiklen Aufnahme zu erpressen.

Ein Stück zum Mitfiebern

Auf einmal läuft die ganze Sache aus dem Ruder. Billy bedroht Camille und Ted (Carsten Hayes). Morris Mac Matzen/mmacm.com Auf einmal läuft die ganze Sache aus dem Ruder. Billy bedroht Camille und Ted (Carsten Hayes).

Unheimlich gute Unterhaltung ist das Ergebnis der ersten Regiearbeit von Marion Kracht. Die erfolgreiche und beliebte Charakterdarstellerin, die mit der Serie „Diese Drombuschs“ bekannt wurde, inszenierte „Ein gemeiner Trick“ als Beziehungsalbtraum mit ansteigender Spannungskurve. Dritter im Bunde des spielfreudigen Ensembles ist Carsten Hayes. Kaum mischt er als Wachmann Ted im raffiniert eingefädelten Nachspiel des One-Night-Stands mit, eskaliert die Situation. Es fließt Blut, später fallen Schüsse … Zum Mitfiebern.

Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 11.1.26, diverse Termine und Zeiten, 28-46 Euro, Tel. 48 06 80 80, komoedie-hamburg.de

