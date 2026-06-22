„Sport. Masse. Macht.“: Fußball im Schwitzkasten der Politik

Die Schau zeigt, wie die Nazis die Beliebtheit des Fußballs für ihre Zwecke nutzten. Mareen Meyer

Die weltverbindende Kraft des Sports lässt sich derzeit bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA bewundern: jubelnde Menschen, Fanfeste, internationale Begegnungen … wie schön! Zugleich zeigt die WM exemplarisch, wie die Politik den Sport im Schwitzkasten hat und ein Regime bestimmt, wer dabei sein darf und wer nicht. Sport ist – auch – ein Machtinstrument.

Das beleuchtet die Ausstellung mit dem deutlichen Titel „Sport. Masse. Macht.“ im Kulturkontor am Klosterwall. Der besondere Fokus liegt hier ebenfalls auf dem Fußball, und zwar vor allem während des Nationalsozialismus. Die Nazis erkannten, wie sie die populäre Balltreterei für ihre Zwecke nutzen konnten. Vereine und Stars werden hochgejubelt, unliebsame Menschen – vor allem jüdische Spieler – verdrängt und ausgeschlossen.

Ausstellung verschafft Zeitzeugen Gehör und zieht Bezug zur Gegenwart

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Wie sehr die Ästhetik des Sports mit der Nazi-Ideologie Ping-Pong spielte, zeigten auch die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und im Besonderen die Filmaufnahmen Leni Riefenstahls. Der gern zitierte Spruch „Mens sana in corpore sano“ kann bei missbräuchlicher Anwendung eine ganze Gesellschaft vergiften. Im Gegensatz dazu schafft es der Fußball, Hoffnungen zu wecken, wie Berichte aus den Konzentrationslagern zeigen: Wer spielt, ist noch nicht tot!

Die Ausstellung rekonstruiert Trikots verbotener Teams, sie verschafft Zeitzeug:innen Gehör (mit Tonaufnahmen), und sie bereitet die ganze Thematik auch für die Gegenwart auf. Denn Diskriminierung und Gewalt sind in und um die Stadien heute schließlich keine Ausnahme. Das perfekte Ergänzungsprogramm zu den allabendlichen Live-Bildern aus Übersee.

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Kulturkontor: bis 5.8., Mo, Mi-Fr 10-17, Sa/So 10-18 Uhr, Klosterwall 2-8, Führungen: So 15 Uhr, Eintritt frei, shmh.de

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