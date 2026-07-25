Ob Tanz , Comedy oder Akrobatik: Auf dem Spielbudenplatz gibt es immer etwas zu sehen Marcel Krummrich

Frontscheinwerfer als Augen, darüber Hörner, die früher mal Fahrradlenker waren – eine Herde faszinierender Maschinenwesen wankt auf dünnen Lenkstangen-Beinen über den Spielbudenplatz: Die Metall-Tiere und ihre Hüter – drei kreative Köpfe der Münchener Gruppe „foolpool“ – sind eine der Sensationen des diesjährigen Spielbudenfestivals. Das zeigt 2026 lauter „Verwandlungen“, in diesem Fall alter, upgecycelter Fahrräder, in einen spektakulären Walking-Act.

Zum sechsten Mal gehört der Platz im Herzen von St. Pauli drei Tage lang Gauklern, Artisten, Musikern und Magiern. Damit knüpft die für den Budenzauber verantwortliche Corny-Littmann-Stiftung für Kunst und Kultur an eine fast vergessene Tradition an: Schon vor mehr als 200 Jahren lockten dort Seiltänzer und Marionettenspieler Publikum in ihre einfachen hölzernen Buden – so kam der Platz zu seinem Namen. Festivalleiter Bernd Busch holt auch in diesem Jahr atemberaubende Straßenkünstler:innen aus aller Welt nach Hamburg.

Straßenkünstler:innen aus aller Welt für Spielbudenplatzfestival vor Ort

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Phänomenal: die Herde der Maschinenwesen und ihre Hüter, das Trio „foolpool“ Birgit Bode

So wie JOHNman, mehrmaliger Weltmeister in der Disziplin Living Statue: Ganz in Weiß bietet er sich dem Publikum als dreidimensionaler Maluntergrund an, damit aus seiner Kunstfigur BLANKO dank Pinsel und Farbe sowie den Ideen der Zuschauer ein rundum bunter Kerl wird. Comedian-Musiker Gabor Vosteen poliert das Langweiler-Image der Blockflöte auf, und Clown Matthias Romir versteht es, mit verrückten Tricks, urkomischen Tanzeinlagen und den hartnäckigsten Ohrwürmern unter den populären Sommerhits zu begeistern.

Wie witzig es sein kann, wenn ein Konzert gründlich schiefgeht, beweist der Argentinier Martin Orchessi mit seiner Tuba. Beim Trio Beathoven treffen klassische Musik und Akrobatik aufeinander, und die Band „Sunshine Brass“ verbreitet einfach nur gute Laune. Distanzlos ist das Spielbudenfestival im allerbesten Sinn: Alle sind ganz nah dran!

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Spielbudenplatz: 24.-26.7., Fr 17-23 Uhr, Sa 13-23 Uhr, So 11-19 Uhr, Eintritt frei, spielbudenplatz.de

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