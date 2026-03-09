mopo plus logo
Zwei Männer sitzen an einem Tisch vor einem Podcast-Mikrofon.

„Bob Andrews“-Sprecher Andreas Fröhlich (r.) und Hörspielmacher Kai Schwind kehren mit ihrem Live-Podcast nun gleich zwei Mal auf Hamburgs Bühnen zurück. Foto: picture alliance/dpa/EUROPA

Spaß für Kassettenkinder: „Die drei ???“-Sprecher mit Live-Podcast in Hamburg

Seit mehr als 50 Jahren begeistern „Die drei ???“ große und kleine Hörspielfans. Längst gibt es auch den Podcast von „Bob Andrews“-Sprecher Andreas Fröhlich und Hörspielmacher Kai Schwind. „Haschimitenfürst – Der Bobcast“ kehrt nun gleich zwei Mal zurück auf Hamburgs Bühnen.

Das überwältigende Feedback zur ersten Live-Tournee hat das eingespielte Talk-Duo zum neuen Bühnen-Programm „Sound der Kindheit“ bewegt. Dafür nehmen sie sich nicht nur die Stimmen der weltweit erfolgreichsten Hörspielserie vor; auch der Musik sowie ikonischen Geräuschen des Hörspiellabels „EUROPA“ gehen sie nach und offenbaren persönliche Favoriten. Anekdoten, Insiderwissen, exklusive Video- und Sound-Einspieler und interaktive Show-Elemente dürften allen „Kassettenkindern“ witzig-nostalgische Stunden bescheren.

Laeiszhalle: 10./11.3., 20 Uhr, ab 44,90 Euro, Tickets unter bobcast.ticket.io

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

