„Future Tonguexxx“ von Ania Nowak dreht sich um den Einfluss von KI auf unsere intimen Beziehungen (20.-23.8.). Maurycy Stankiewicz

Was kann Kunst schon bewirken? Naja, Revolutionen beschleunigen, Gesellschaften umkrempeln und Mut machen. Letzteres passiert in Hamburg 18 Tage lang während des Kampnagel-Sommerfestivals, denn im August geht es dort um Hoffnung: „Hope“ heißt das Motto 2026.

Angesichts alltäglicher Katastrophen könnte man resignieren. Oder aber gemeinsam Kraft tanken und andere mit überbordender Energie anstecken. Genau das passiert im Eröffnungsstück „Irresistible Revolution“ („Unwiderstehliche Revolution“) der aus Argentinien stammenden Choreografin Ayelen Parolin: Inspiriert vom Karneval ihrer Heimat, inszeniert sie ein ebenso rauschendes wie humorvolles Fest mit aufmüpfigem Potenzial.

Kampnagel Sommerfestival: Mehr als 30 Konzerte

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Innerhalb von Minuten ausverkauft war das Gastspiel von Nesterval, dem großartig durchgeknallten Volkstheaterensemble aus Wien. In diesem Jahr wirft das Kollektiv auf der „MS Stubnitz“ einen Blick auf die zweifelhafte Zukunft der Kreuzfahrt-Touristik, wie gewohnt unter Beteiligung des Publikums; eine Chance auf Restkarten gibt es über den Newsletter des Sommerfestival-Clubs und an der Abendkasse.

Für ihr Stück „Das Schiff“ kapert die Theatertruppe Nesterval die „MS Stubnitz“ (5.-7./9.8.). Alexandra Thompson

Mehr als 30 Konzerte locken Musikfans unter anderem in die St. Gertrud-Kirche auf der Uhlenhorst, die Elbphilharmonie, den Club kmh auf Kampnagel sowie zum kostenlosen Lauschen auf der Waldbühne. Dort fragt etwa der Berliner Autor Evan Hugo Tepest „Sind Penisse real?“ und lädt zu Lesung und Gespräch ein.

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Internationale Stars und Newcomer zu erleben

In acht Uraufführungen, zahlreichen Gastspielen und speziell für Hamburg kreierten Werken sind Arbeiten von internationalen Stars und Newcomern zu erleben, zum 13. Mal mit versiertem Kennerblick ausgewählt von András Siebold.

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Das letzte Wort hat Christoph Marthaler. Mit „Erste letzte Sekunde – eine Gala“ inszeniert der renommierte Regisseur an den letzten Abenden des Festivals einen zweistündigen Abgesang – bevor sich das Kampnagel-Gelände für die kommenden vier Jahre in eine begeh- und bespielbare Baustelle verwandelt.

Kampnagel: 5.-23.8., diverse Zeiten, Jarrestr. 20 und andere Orte, Infos: kampnagel.de/sommerfestival

Der Plan7 vom 31. Juli 2026 MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.