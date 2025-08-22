Sommer, Sonne, Spaß: „Aber bitte mit Schlager“ im kleinen Hoftheater

Jetzt wird aufgedreht! Aus den Schlagerkisten der 70er und 80er Jahre stammt die Begleitmusik zur nostalgischen Reise in einen deutschen Campingurlaub der „guten“ alten Zeit. Abgespannte, überarbeitete Eltern sehnen sich nach einer Atempause vom Alltagstrott, Teenager erleben ihre erste große Liebe und das Publikum die allmähliche Verwandlung eines Urlaubsparadieses an der Ostsee in ein Tollhaus.

Serviert wird die ganze Geschichte mit viel Musik und Ohrwurmhits. Die „Aber bitte mit Schlager“-Revue hat alles, was Urlaubserinnerungen weckt und Spaß und gute Laune verspricht, dazu Songs von „Deine Spuren im Sand“ bis zum „Festival der Liebe“. Übrigens: Mitsingen, Klatschen und ausgelassene Partystimmung während der Vorstellungen (Regie: Hausregisseur Stefan Leonard) sind im Kleinen Hoftheater ausdrücklich erwünscht. Schließlich: „Ein bisschen Spaß muss sein“!

Das kleine Hoftheater: 22.8.-21.9., diverse Zeiten, 35 Euro, Tel. 68 15 72, hoftheater.de

Der Plan7 vom 22. August 2025 MOPO Der Plan7 vom 22. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.