Haben Sie Ihre Sommerlektüre schon ausgesucht? Bevor wir uns alle den schönen Seiten des Lebens hingeben, öffnet das Literaturhaus seine Pforten, lässt die Alsterbrise in die ehrwürdigen Räume hineinwehen und feiert ein Sommer-Literaturfest für alle und mit vielen Schreibenden, etwa Comic-Künstler @kriegundfreitag alias Tobias Vogel.

Es gibt Kopfhörerlesungen, Kinderschminken, Karaoke und jede Menge Stoff für Begegnungen und Gespräche. Die Buchhandlung hat geöffnet – und spätestens hier ist der richtige Moment und Ort, sich für die nächsten Wochen mit fetten Schmökern oder feinen Gedichten einzudecken!

Literaturhaus: 8.7., ab 16 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung erbeten: literaturhaus-hamburg.de

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Der Plan7 vom 3. Juli 2026 MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.