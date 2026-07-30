Der Ort für die Konzerte wird erst 36 Stunden vorab bekannt gegeben. Julia Hauck

Kurz erklärt: An einem „geheimen“ Ort, der erst 36 Stunden vor dem Event bekannt gegeben wird, treten mehrere Künstler auf.

In muckeliger Atmosphäre. Sofar-Sounds-Chef Lars Nemeth nennt das Motto: „Trefft Freunde, die ihr noch nicht kennt.“ Diesmal in einem Hinterhof in der Schanze, so viel sei verraten. „Mit Blick auf den Fernsehturm“, sagt Nemeth. Drei Acts treten auf, darunter ein Indie-Duo aus Wien. Die Musiker spielen jeweils 20-minütige Sets. (jul)

Sofar Sounds: 30.7., 20 Uhr, 22 Euro, sofarsounds.com/cities/hamburg

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