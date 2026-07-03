Nach Paris, Barcelona und Brüssel wird jetzt auch Hamburg Spielstätte eines großen Licht- und Klangspektakels! „Luminiscence“ wird den Michel in eine „spektakuläre Szenerie aus Licht, Klang und Geschichte“ verwandeln. So kündigen es die Veranstalter der 360-Grad Projektionstechnik-Show an, bei der eindrucksvolle Lichteffekte auf Musik und Live-Gesang treffen.

Ob das Ganze wirklich die erhoffte Reise durch Zeit, Raum und Spiritualität wird? Hauptpastor Alexander Röder ist begeistert: „Wir freuen uns, dass unsere Barockkirche sich durch dieses Projekt auf einzigartige Weise neu erschließt und der Michel und seine wechselvolle Geschichte durch Licht, Musik und Erzählung dem Publikum grandios vor Augen und Ohren geführt werden.“ Für die Show wurde die in Hamburg lebende Sängerin Lucia Duchoňová engagiert. An der Orgel spielen unter anderem Michelkantor Magne H. Draagen und Paul Fasang.

Immersives Licht- und Klangspektakel

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Die immersive Lichtshow, die etwa 50 Minuten dauert, möchte vieles sein: Geschichtsstunde, spirituelles Erlebnis und Konzert. Mit 360-Grad-Videoprojektionen, Live-Chor, Orgelmusik und der markanten Stimme von Ben Becker (ja, der ist als Sprecher, als Stimme aus dem Off auch dabei!) wird die Hauptkirche St. Michaelis zur gigantischen Projektionsfläche.

„Luminiscence“ in der Lorenzkirche in Nürnberg – im Michel wird es ähnlich eindrucksvoll sein. Jonas Listl

Licht läuft über Säulen und Gewölbe, historische Szenen entstehen scheinbar direkt im Kirchenschiff. Dazu erklingen Chor und Orgel live im Raum. Gerade die Verbindung aus barocker Architektur und moderner Projektionstechnik erzeugt Momente, die man so in einer Kirche selten erlebt. Und dass ein Teil der Einnahmen in die Erhaltung des Michels fließt, ist eine gute Sache.

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Man kann das Ganze aber natürlich auch anders und kritisch sehen: Die Grenze zwischen kultureller Vermittlung und Eventisierung sakraler Räume ist schmal. Und der Trend, auch historische Orte zunehmend wie Erlebnisparks zu inszenieren, gibt zu denken. Spiritualität wird zur Atmosphäre. Geschichte zum Effekt. Supersache? Oder doch nur Spiegel einer Zeit, in der Kultur visuell maximal aufgeladen sein muss, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Machen Sie sich selbst ein Bild!

Hauptkirche St. Michaelis: 2.7.-30.8., Mi-So je 22 bzw. 22.10 Uhr, Karten ab 29 Euro

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