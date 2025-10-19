Selbstironisch, schräg und nostalgisch: „Ein Stück Großstadtrevier“ auf dem Kiez

Große Haie, kleine Fische: Der Mannschaft vom PK14 gehen sie alle ins Netz. Seit fast 40 Jahren flimmern die Folgen rund ums fiktive Polizeikommissariat auf dem Kiez über die Mattscheibe. Nun kann die riesige Fangemeinde die Hauptfiguren der Kultserie mal außerhalb der vertrauten Umgebung erleben. Statt Schurken und Straftäter zu verfolgen, dürfen die Serienstars in „Ein Stück Großstadtrevier“ am St. Pauli-Theater ungehemmt aus der Rolle fallen.

Und genau das macht das Bühnenabenteuer so interessant! Bissig-ironisch verulken sie sich und ihren Schauspieleralltag zwischen Quotendruck, Rollenneid und Sparmaßnahmen – Plaudereien aus dem Nähkästchen als lustiges Spiel mit der „enttäuschten“ Erwartungshaltung der Zuschauer.

„Ein Stück Großstadtrevier“: Hier fallen alle aus ihren Rollen

Das Publikum bekommt Einblicke in das, was frühmorgens im nostalgischen, zum Maskenmobil umfunktionierten Zirkuswagen (Bühne: Manfred Gruber) abgeht. Nach und nach trudelt das Ensemble ein – und sitzt plötzlich in der Falle. Petra, ein verrückter und für das Publikum nicht sichtbarer Serienfan (gesprochen von Nicole Heesters), hat die Tür verrammelt und verkündet wütend: „Ohne Jan kommt ihr da nicht raus!“

Saskia kann’s nicht fassen, sie muss Text nachlernen. Maria will mit Rescue-Spray helfen. Kerstin Schomburg Saskia kann’s nicht fassen, sie muss Text nachlernen. Maria will mit Rescue-Spray helfen.

Was tun? Kann Sven (Fricke) Petra als Jan-Fedder-Double überzeugen? Oder ist es Maria (Ketikidou), die ihnen mit ihren Erinnerungen den Weg ins Freie ebnet? Dazwischen kämpfen Patrick (Abozen) und Farina (Flebbe) mit Scheinproblemen.

Schräg und überdreht

Ende vom Lied: Da ist ganz schön viel schiefgelaufen und Frau Küppers (Saskia Fischer, 3. v. l.) muss es richten. Kerstin Schomburg Ende vom Lied: Da ist ganz schön viel schiefgelaufen und Frau Küppers (Saskia Fischer, 3. v. l.) muss es richten.

Und der muntere Enrique (Fiß) neckt seine übellaunige Kollegin Saskia (Fischer), deren Serienfigur Regina Küppers ein Dasein ohne Eigenleben fristen muss. Doch die weiß sich zu rächen. Denn am Ende zeigt Saskia Fischer, die das grelle Bühnen-Spektakel ums „Großstadtrevier“ auch verfasst hat: Die wahren Strippenzieher hinter den Kulissen sind die Drehbuchautoren. Und das bedeutet: Die spielenden Kolleginnen und Kollegen tanzen nach ihrer Pfeife, bis sie die Darsteller aus der absurden Situation, in die sie von ihr ja erst hineingeschrieben wurden, auch wieder erlöst, dem turbulenten Treiben (von Regisseur Guntbert Warns schräg und überdreht inszeniert) schließlich ein Ende macht. Und den Schlusspunkt setzt – hinter ein Stück Backstage-Comedy, in der die Vorgesetzten das letzte Wort haben. Wie im wahren Leben.

St. Pauli-Theater: bis 16.11., diverse Termine und Uhrzeiten, 19-64 Euro, st-pauli-theater.de

Der Plan7 vom 15. Oktober MOPO Der Plan7 vom 15. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.