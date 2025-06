Sean Scully: Der Herr der Streifen stellt in Hamburg aus

Streifen. Fast sein ganzes Leben malt Sean Scully Streifen, Raster und Blöcke. In kräftiger Farbe und zum Teil auch mit grobem Pinselstrich. Das mögen manche unendlich fad finden. Für andere wiederum ist genau das ein intensiver Ausdruck tiefster Emotionen, wie die Ausstellungsmacher des Bucerius-Kunst-Forums sagen. Was uns Scully zeige, das sei nicht weniger als „poetische und philosophische Überlegungen zum Menschsein, Verlust und zur Sehnsucht“.

Anlässlich seines 80. Geburtstags sind nun 60 Werke aus sechs Jahrzehnten unter dem Titel „Stories“ zu sehen – vor allem Malerei, aber auch Arbeiten auf Papier, Fotografien und Skulpturen. Scully, 1945 in Dublin geboren, ist ein abstrakter Künstler, der auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen hat. Einige Jahre war er Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München. Seine Werke sind in den allerfeinsten Museen zu finden wie etwa dem MoMA in New York.

Bucerius-Kunst-Forum feiert Sean Scully

Ein echter Sean-Scully-Klassiker: das Gemälde „Now“ aus dem Jahr 1986 Sean Scully/Courtesy The Artist Ein echter Sean-Scully-Klassiker: das Gemälde „Now“ aus dem Jahr 1986

Und nun kann man diese Bilder auch in Hamburg in Augenschein nehmen: Werke der Minimal Art, die aber alles andere als streng daherkommen. In seinen frühen Werken setzte er mithilfe von Klebeband noch exakte Streifenkanten, doch inzwischen malt er die Konturen frei und setzt ganz auf weiche Umrisse.

Seine Kunst, die auch inspiriert ist von langen Aufenthalten in Marokko, hat er einmal so beschrieben: „Ich wollte Kunst machen, die verbindet. Ich möchte die Welt zusammenfügen und Unterschiede abbauen. Ich sehe mich als Botschafter des Friedens und des Verständnisses – und Abstraktion ist ein Teil davon, denn sie ist eine Sprache, insbesondere die Art, wie ich sie mit diesen Grundstrukturen verwende, die allen Menschen gemeinsam ist.“ Strukturen und Farbflächen, Intellekt und Spiritualität, jetzt im Bucerius-Kunst-Forum!

Bucerius-Kunst-Forum: bis 2.11., täglich 11-19 Uhr, Do 11-21 Uhr, 12 Euro, buceriuskunstforum.de

