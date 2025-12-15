mopo plus logo
Robert Habeck und Lars Jessen

In seinem Film „Jetzt. Wohin.“ begleitet Lars Jessen (r.) den Kanzlerkandidaten der Grünen, Robert Habeck (l.). Foto: Pandora Film

  • Volksdorf

Schöner scheitern: Neue Doku über Robert Habeck in Hamburger Kino

Es hätte alles anders werden können. Aber nun sitzt Friedrich Merz im Kanzleramt, und eigentlich möchte man nur noch vergessen. Das wäre aber die falsche Reaktion. In seinem Film „Jetzt. Wohin.“ begleitet Lars Jessen Robert Habeck, den Kanzlerkandidaten der Grünen und verschafft uns exklusive Einblicke in die gelebte Wirklichkeit der Politik.

Die ist so kompliziert, dass sie aus Faulheit oder Kalkül einfache Antworten in die Welt posaunt. Schlechte Karten für einen Mann wie Habeck, dessen natürlicher Reflex es immer ist, Sachverhalte ausführlich zu erklären. Nun ist Habeck ausgestiegen, und viele fragen sich: Wie kann man es beim nächsten Mal besser machen? Und: wer? Lars Jessen stellt seinen Film heute persönlich vor.

Koralle: 15.12., 17.45 Uhr, Kattjahren 1, korallekino.de

Der Plan7 vom 12. Dezember 2025 MOPO
Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

