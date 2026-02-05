Schön aufs Glatteis geführt: „Holiday On Ice“-Show mit Stargast

Max Giesinger gibt es jetzt auch auf Kufen! Der Sänger und Songwriter ist in dieser Saison Stargast bei „Holiday On Ice“. Auf spiegelglatter Fläche wird er in Hamburg seine Songs „Butterfly Effect“ und „Wenn sie tanzt“ als Pianoversion darbieten. Allerdings nur am 6. Februar um 16 und 19.30 Uhr. Fans müssen schnell sein!

Für Giesinger kein gewöhnlicher Einsatz: „Die Show ist eine ganz eigene Welt. Die Leidenschaft der Mitwirkenden ist extrem ansteckend. Es fühlt sich jedes Mal aufs Neue besonders an“, sagt der Wahl-Hamburger über sein eisiges Engagement.

Max Giesinger als Stargast bei „Holiday On Ice“

Mehr als 200.000 Zuschauer haben die neue Produktion seit November gesehen. Bis Ende April gibt es „Holiday On Ice“ noch in den Arenen des Landes live zu erleben. Die diesjährige Show heißt „Cinema Of Dreams“ und ist inspiriert von den größten Kinohits der vergangenen Jahrzehnte.

So gibt es eine Sandsturmnummer, die an Szenen aus „Dune“ und „Star Wars“ erinnert. Und auch eine große Hollywood-Tanznummer, die sich am Musicalgenre orientiert und Blockbustern wie „La La Land“ Tribut zollt.

Show ist größer denn je

37 internationale Spitzenathleten bieten Eiskunstlauf auf höchstem Niveau, begleitet von opulenten Kulissen, funkelnden Kostümen und modernster Bühnentechnologie. Noch nie zuvor wurde bei einer „Holiday On Ice“-Produktion so groß gedacht: Flying- und Bungee-Elemente, spektakuläre Aerial-Acts und eine Vielzahl aufwendiger Spezialeffekte schicken das Publikum in eine neue Dimension.

Den roten Faden bildet eine Story um drei Freunde, die ein verlassenes Kino wieder zum Leben erwecken wollen. Sie führen die Zuschauer durch die verschiedensten Ecken und Genres der Filmgeschichte. Und die Moral von der Geschicht‘? Freundschaft steht immer an erster Stelle. Sie kann zu Höchstleistungen motivieren.

Barclays-Arena: 6.-8.2., verschiedene Zeiten, ab 48 Euro unter www.holidayonice.de

