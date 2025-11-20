Schmidts Winterglitzer: Eine prallvolle Advents-Wundertüte

Noch ist es eher herbstlich grau, doch die Adventszeit rückt näher. Und das heißt traditionell auch: Es wird kitschig, bunt, funkelnd und schräg, denn „Schmidts Winterglitzer“ versüßt die dunkle Jahreszeit mit einem schrillen Winterwunderland-Panorama aus Comedy, Akrobatik, Tanz und Gesang.

Als Gastgeber und Moderatoren laden dieses Jahr Emmi & Willnowsky zum Showspektakel. Mit den für sie typischen boshaften Sticheleien gegeneinander führen die beiden – Opernsängerin und klavierspielender russischer Spätaussiedler – bissig-humorvoll und stimmgewaltig durch den Abend.

Akrobatik, Musik und Show in der Luft

Stimmliche Unterstützung bekommen sie – zum Glück! – von einem echten Profi: Terrél Woodbury. Der charmante Sänger bringt mit seiner samtigen Soulstimme Gänsehaut auf die Haut – ein Zauber, den er wunderbar beherrscht. Damit aber niemand in den kuscheligen Sitzmöbeln einnickt, gibt es Akrobatik-Kicks, die den Adrenalinspiegel in die Höhe schießen lassen.

Sara Twister macht ihrem Namen alle Ehre und verdreht ihren Körper, als hätte sie keine Gelenke. Ihre Spezialität ist aber noch irrer: Fußbogenschießen! Sie trat damit schon bei „America’s Got Talent“, „Das Supertalent“ und auf Festivals auf der ganzen Welt auf. Angela McIlroy erobert dagegen den Raum über der Bühne – mit Ballon und Luftring. Rasant wird es, wenn James Gill seine Kunststücke vollführt. Eine prallvolle Wundertüte wartet also auf die „Winterglitzer“-Gäste.

Schmidt Theater: 21.11.-17.1. (Premiere: 20.11.), Mi und So 19 Uhr, Do 19.30 Uhr, Fr/Sa 20 Uhr, ab 28 Euro, tivoli.de

