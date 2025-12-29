Schluss jetzt mit Besinnlichkeit: „The Black Rider“ ist zurück!

Genug von „Stille Nacht“ und einer Überdosis Besinnlichkeit? Das Altonaer Theater lässt es rund um den Jahreswechsel richtig krachen: „The Black Rider“ ist zurück auf der Bühne! Das schräge Rockmusical von Tom Waits spielt vor knallig pinkfarbener Jahrmarktskulisse und zeigt: Auch starke Familienbande und das Hochhalten uralter Traditionen führen nicht immer zum gewünschten Ziel.

Tragisch und komödiantisch, anarchisch, rau und berührend zart ist das auf der Schauerlegende vom „Freischütz“ beruhende Musical (Buch: Beat-Poet William S. Burroughs), von Regisseur Georg Münzel geglückt als Riesenrummel inszeniert.

Fantastisches Ensemble mit grandioser Livemusik

Jascha Schütz vorne als Teufel, hinten rechts spielt Noëlle Ruoss als Wilhelm die Querflöte. Caren Detje Photographie Jascha Schütz vorne als Teufel, hinten rechts spielt Noëlle Ruoss als Wilhelm die Querflöte.

„Verkaufe nie dein Ich, denn dann verlierst du dich!“, warnt Jacques Ullrich als Weissager. Da ist der in Käthchen (Farina Adisa Kaiser) verliebte Schreiber Wilhelm (Noëlle Ruoss) schon nicht mehr er selbst, sondern abhängig von Mächten, die er nicht kontrollieren kann. Doch er hat keine Wahl. Um sein Käthchen zu heiraten, an dessen Seite die Eltern – Oberförster Bertram (Dominik Velz) und Anne (Regina Stötzel) als schräge Schießbudenfiguren – nur einen tüchtigen Jäger akzeptieren, muss der Probeschuss vor der Ehe sitzen. Verzweifelt erfleht Wilhelm vom Teufel am Kreuzweg eine Freikugel …

Grandios macht Jascha Schütz den Stelzfuss PegLeg zum röhrenden Rockstar. Ein diabolisch grinsender Entertainer, der hohnlachend im gespenstischen Treiben alle Strippen zieht. Fantastisch: das Ensemble, das auch die Liveband „The Gay Riders“ bildet. Und der musikalische Leiter Emil Schuler (spielt von Marimba bis Didgeridoo sechs verschiedene Instrumente) rollt einen grandiosen Klangteppich aus, gewebt aus den einzigartigen Sounds von Tom Waits. Vertreibt ganz sicher jeden Rest von Weihnachtsmüdigkeit.

Altonaer Theater: 30.12.-11.1., 40-55 Euro, (31.12. um 19 und 22.45 Uhr: 52-67 Euro), Tel. 39 90 58 70, altonaer-theater.de

