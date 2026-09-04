Was für ein Theater! Nonstop von einer Bühne zur anderen. Vom Kindermärchen zum Tanztheater, von der modernen Komödie zum klassischen Stück, weiter über Kabarett zum Puppenspiel und wieder zurück. Am 5. September steigt die 22. Hamburger Theaternacht. Damit alle Bühnenfans und auch Familien möglichst viele der 38 teilnehmenden Spielstätten besuchen können, geht es schon am Nachmittag los.

Die spannende Reise durch Hamburgs Theaterwelten hört vor der Bühne nicht auf. Zusätzlich zu den Aufführungen können Besucher und Besucherinnen auch hinter den Vorhang schauen und sich auf Workshops und Backstage-Führungen freuen. Mehr als 250 Veranstaltungen sollen alle Theaterliebhaber und solche, die es werden wollen, dazu verführen, an einem Abend möglichst viele verschiedene Bühnenwelten zu entdecken. Spannend wie Binge-Watching, nur in echt.

Ein Ticket gilt für alle teilnehmenden Häuser

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Los geht es bereits am Nachmittag: Von 15 bis 19 Uhr gehört die Theaternacht den Familien. Kinder zwischen drei und 14 Jahren können ihr Schauspieltalent beim Mitmachtheater testen oder beim Puppenspiel mitfiebern, ob die Bösewichte gefasst werden. Das Familienticket kostet 12 Euro und gilt für einen Erwachsenen plus bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre. Wer länger bleiben möchte, braucht das reguläre Theaternacht-Ticket – damit können ebenfalls bis zu vier Kinder kostenlos mitgenommen werden.

Im Theater Altes Heizkraftwerk sind z. B. Ausschnitte aus Goethes „Faust“ zu sehen. Theater Altes Heizkraftwerk Das Theaterschiff ist mit dem Stück „Desperate Boatwives“ bei der Theaternacht an Bord. Theaterschiff Das First-Stage-Theater zeigt musikalische Ausschnitte aus dem künftigen Programm Dennis Mundkowski

Ab 19 Uhr startet das Abendprogramm, das bis Mitternacht läuft. Das Prinzip ist einfach: Ein Ticket gilt für alle teilnehmenden Häuser, feste Routen oder Sitzplatzreservierungen gibt es nicht. Wer sich seinen Theater-Marathon zusammenstellt, sollte die Uhr im Blick behalten. Viele Programmpunkte dauern nur 20 bis 30 Minuten und sind mehrfach angesetzt.

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Im Thalia-Theater am Alstertor gibt es auch Backstage-Führungen

Ein gutes Beispiel dafür ist das Thalia in der Gaußstraße. Dort beginnt der Abend bereits um 18 Uhr mit „Club 5: Momo oder eine Reflexion über die Zeit“ in der BOX. Zwischen 19 und 22 Uhr stehen halbstündige Führungen durch den Kostümfundus auf dem Programm. Später geht es weiter mit Ausschnitten aus „No Body“, und „Zünzle oder die allabendlichen Brandfantasien“.

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Auch im Thalia-Theater am Alstertor lohnt sich der Besuch. Neben kurzen Ausschnitten aus „Die kleine Meerjungfrau“ und „The Boys Are Kissing“ gibt es Backstage-Führungen. Im Nachtasyl stehen „Freiflüge“ und „Ole allein zu Haus“ auf dem Programm. Ab 22.45 Uhr spielt Jannik Hinsch mit Schlägerpunk, bevor ab Mitternacht die große Aftershowparty beginnt.

Moia-Shuttlebussen verbinden die Spielstätten auf drei Routen

Freunde der plattdeutschen Sprache sind im Ohnsorg-Theater gut aufgehoben: Dort laufen ab 19 Uhr „Fisch för Veer – Ein letztes Mahl“, „De Ohnsorg Süsters“ und Konzerte von Mahoin. Am Nachmittag gibt es auf der Studiobühne Requisiten-, Theatermalerei- und Kostümaktionen. Im Deutschen Schauspielhaus stehen Hausführungen oder musikalische und szenische Formate auf dem Programm. Das Opernloft lädt ab 18.30 Uhr stündlich zum Opern-Slam.

Alle Lieblingsstücke unter einen Hut zu bringen, ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich, den kostenlosen Moia-Shuttlebussen sei Dank. Sie verbinden die Spielstätten auf drei Routen. Zusätzlich können Ticketinhaber kostenlos E-Bikes und E-Scooter von Lime nutzen. Das Ticket muss vor dem ersten Theaterbesuch gegen ein Einlassbändchen getauscht werden – möglich ist das in den teilnehmenden Häusern oder ab 14 Uhr am Infopoint auf dem Heidi-Kabel-Platz gegenüber dem Deutschen Schauspielhaus. Wenn um Mitternacht in den meisten Häusern langsam die Lichter ausgehen, ist noch lange nicht Schluss: Im Thalia-Theater steigt ab 24 Uhr die traditionelle Aftershowparty. Wann da der letzte Vorhang fällt, steht nicht im Programmheft. (AGF)

Theaternacht: 5.9., Ticket im Vorverkauf 20 Euro, Abendkasse 22 Euro. Unter 30-Jährige zahlen 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro, für alle Vorstellungen ab 19 Uhr. Familienticket von 15-19 Uhr 12 Euro, Infos: theater-hamburg.org/theaternacht