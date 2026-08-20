Grusel-Alarm im Harburger Stadtpark: Zum 100. Geburtstag des Parks bringt das Theater Miskatonic den „Cthulhu“-Mythos unter freiem Himmel auf die Bühne.

„Cthulhu“ heißt der Mythos, den sich der Fantasy-Autor H.P. Lovecraft vor 100 Jahren ausgedacht hat – gruselige Wesen, die von irgendwo aus dem Universum stammen und hier allerlei interstellaren Schabernack anrichten.

Das Theater Miskatonic inszeniert deshalb das Stück „Cthulhu im Park“ – und zwar im Harburger Stadtpark. Der wird auch gerade 100 Jahre alt, und deshalb finden zudem mehrere „Cthulhu“-thematische Theaterspaziergänge mit Nisa Arikan und Lars Henriks in der grünen Idylle am Außenmühlenteich statt: Fantasy unter freiem Himmel, mit einem direkten Draht in die unendlichen Weiten also …

Harburger Stadtpark: 20.-23.8., diverse Uhrzeiten, Termine und Tickets unter miskatonictheater.com

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