Spaziergang durch den Kopf von Sammlerin Magdalena Rysopp: Bei Feinkunst Krüger ist für kurze Zeit eine besondere Ausstellung zu sehen.

Es gibt viele Arten, Kunst zu sammeln. Auch Magdalena Rysopp sammelt Kunst, seit mehr als 25 Jahren schon. Immer wieder stellt sich die Hamburgerin deshalb die Frage: Hat mich das Werk wirklich erwischt? Das Ergebnis ist eine Sammlung, die einem wunderbar eigensinnigen Universum gleicht.

Und diese Sammlung Rysopp kann man jetzt bei Feinkunst Krüger entdecken: Es ist eine Ausstellung, aber irgendwie auch ein Spaziergang durch den Kopf eines Menschen, der einen ganz besonderen Kunstgeschmack hat. „Widersprüchlich, trotzig, lustvoll“, so lässt die Galerie wissen.

„Nie war es der Wert, der sie lockte, sondern einzig der Augenblick, in dem ein Werk sie ergreift – und die Bereitschaft, sich an das Ungewisse zu verlieren.“ Das klingt wirklich toll! Achtung: Die Ausstellung ist nur wenige Tage zu erleben!

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Feinkunst Krüger: 14.-18.7., Di-Sa 12-19 Uhr (Finissage: 18.7., 19-21 Uhr), Kohlhöfen 8, Eintritt frei

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