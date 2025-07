Sänger mit „Kämpferherz“: Ben Zucker in Hamburg

Er kam aus dem Nichts – und spielt seitdem ganz oben mit. Ben Zucker veröffentlichte 2017 sein Debütalbum „Na und?!“ – und nur zwei Jahre später setzte er sich mit „Wer sagt das?!“ ganz oben in den Charts fest.

Dazwischen: TV-Auftritte bei Florian Silbereisen, Touren mit Helene Fischer. Jetzt ist der Schlagerstar auf Konzertreise. Im Oktober bringt er „Kämpferherz“ raus, bei seinen Shows wird es also Hits und Neues zu hören geben. Läuft bei ihm – nur nicht in der Liebe: Gerade war zu lesen, dass er eine Partnerin via Dating-Apps sucht. Aber wer weiß, vielleicht kommt die ja irgendwann … aus dem Nichts.

Open Air am Fernsehturm: 8.7., 19.30 Uhr, Lagerstraße 18, Tickets ab 69,50 Euro

Der Plan7 vom 4. Juli 2025 MOPO Der Plan7 vom 4. Juli 2025

