Rumba, Jive und ganz viel Glitzer: Live-Version von „Let’s Dance“ in Hamburg

Im Frühling im Fernsehen, im Herbst live – so funktioniert die sensationelle Erfolgsstory von „Let’s Dance“ seit Jahren. Nun gastiert die Show in Hamburg – mit der berühmten Jury, Moderator Daniel Hartwich und sechs Paaren aus Profis und Promis.

Was tragen Motsi Mabuse und Jorge González? Welche Sprüche haut Joachim Llambi raus? Das interessiert die Zuschauer:innen brennend. Doch noch spannender sind die Paarungen aus professionellen Tänzern und Tänzerinnen mit Menschen, die sich Cha-Cha-Cha und langsamen Walzer in nur wenigen Wochen erobern müssen.

„Let’s Dance“: Ein Fest für Augen und Ohren

In Hamburg wetteifern auf der 250 Quadratmeter großen Tanzfläche an diesem Wochenende folgende Part-Time-Tänzer:innen mit Leidenschaft um die Gunst von Jury und Publikum: Diego Pooth, 22-jähriger Sohn von Verona Pooth und Gewinner des „Dancing Star“ 2025; der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen; Schauspielerin Ann-Kathrin Bendixen (25), auch bekannt als „Affe auf Bike“; Ella Endlich, Sängerin, Jurorin und Staffel-Gewinnerin bei „The Masked Singer“; Taliso Engel, mehrmaliger Welt- und Europameister als Para-Schwimmer; Mark Keller, Schauspieler, Sänger und Chefarzt in der Serie „Der Bergdoktor“.

Tanzend bilden sie folgende Paare: Diego & Ekaterina Leonova, Fabian & Anastasia Maruster, Ann-Kathrin & Zsolt Sándor, Ella & Valentin Lusin, Taliso & Patricija Ionel, Mark & Kathrin Menzinger.

Zu hochemotionaler Musik und originellen Choreografien für Tänze wie Tango, Jive, Quickstep und Rumba sind Gänsehaut-Momente garantiert. Am Samstag vertritt Isabel Edvardsson ihre Kollegin Motsi Mabuse in der Jury. Anders als in den TV-Shows hat beim Live-Event das Publikum das letzte Wort. Es entscheidet, welches Paar am Ende als Sieger die Tanzfläche verlässt und den Pokal des Abends davonträgt.

Barclays-Arena: 9.11., 14 Uhr, 69,90-129,90 Euro, eventim.de

