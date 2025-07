Rock aus Down Under: Spiderbait bringen das Knust zum Beben

Aus Australien schwappt oft richtig gute Musik zu uns herüber – so auch mit Spiderbait. In ihrer Heimat sind die Alternative-Rocker seit den 90ern sehr angesagt und ständig in den Charts.

Ihre Coverversion von „Black Betty“ machte sie auch außerhalb von Down Under bekannt. Dabei ging es ganz bodenständig los: drei Freunde, die in einem Schuppen auf einer Farm zusammen jammten, dann nach Melbourne zogen und dort die Musikszene aufmischten – und schnell erfolgreich wurden. Mit ihrem rohen, unverfälschten Sound und ihrer Wahnsinns-Energie auf der Bühne bringen sie nun auch das Knust zum Beben.

Knust: 28.7., 21 Uhr, 32,50 Euro, knusthamburg.de

