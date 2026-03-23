Reißt selbst Klassik-Neulinge vom Sitz: Star-Geiger Ray Chen in Hamburg

Den Namen Stradivari kennt vermutlich fast jede(r): Instrumente des berühmten italienischen Geigenbauers zählen weltweit zu den wertvollsten ihrer Art. Und diese Geigen haben sogar Namen. Ob Ray Chen in der Elphi auf der „Joachim“- oder doch der „Huggins“-Stradivari spielen wird, entscheidet er kurzfristig. Egal, welche er wählt – der international höchst erfolgreiche Violinvirtuose wird sein Publikum begeistern.

Im Alter von vier Jahren erhielt der in Taiwan geborene Chen ersten Unterricht, heute gehört der 37-Jährige zu den berühmtesten Geigern seiner Generation.

Ray Chen in Hamburg: abwechslungsreiches Programm

Für sein Hamburger Konzert mit dem renommierten Orchester Amsterdam Sinfonietta wählte er ein abwechslungsreiches Programm: Béla Bartóks „Divertimento für Streichorchester“ sprüht nur so vor augenzwinkerndem Humor. Virtuosestes Saitenspiel verlangt die Sonate g-moll von Giuseppe Tartini, auch „Teufelstriller-Sonate“ genannt – die Anregung zum höllisch anspruchsvollen Werk soll der Komponist vom Teufel selbst im Traum bekommen haben.

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Nach der Pause folgt Pietro Locatellis „Concerto grosso à quattro è à cinque“. Zum Finale erklingt Astor Piazzollas Version von Vivaldis berühmten „Vier Jahreszeiten“. Die klingen in Südamerika nämlich anders als in Europa: „Las cuatro estaciones porteñas“ in der Fassung für Violine und Orchester dürfte selbst Klassik-Neulinge vom Sitz reißen!

Elbphilharmonie: 23.3., 20 Uhr, Karten für 25,90-107,80 Euro, Tel. 35 76 66 66

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