Raus mit den fiesen Wahrheiten: In „Vor dem Fall“ fliegen die Fetzen

Im Mittelpunkt der Erfolgskomödie „Vor dem Fall“ (von Hadrien Raccah) an den Kammerspielen steht Tom. Der ist gerade Vater geworden, ein toller Anlass, um zu feiern. Eingeladen sind auch die alten Jugendfreunde. Und wie früher ist die Clique endlich wieder einmal unter sich – allerdings nicht ganz freiwillig …

Ein Rollo, das plötzlich verrücktspielt, hat die vier von der feiernden Partygesellschaft drinnen ausgeschlossen. Schnell lässt die missliche Lage die Stimmung der auf der Dachterrasse Ausgesperrten kippen.

Martin Woelffer, Regisseur und Intendant der Berliner Komödie am Kurfürstendamm, landete mit seiner Inszenierung einen am Premierenabend mit Riesenjubel gefeierten Volltreffer. Wer pointiert-rasante Schlagabtausche voller bitterer Wahrheiten liebt, kommt auf seine Kosten. Ein Fest fürs Publikum, das von den herausragenden Charakterschauspielern begeistert ist.

Frust, Neid und Lebenslügen lassen die Emotionen kochen

„Keine Lügen mehr. Wir sind Freunde. Wir sollten uns alles sagen können“, wünscht sich der als Anwalt erfolgreiche Tom (herablassend-selbstgefällig: Max von Pufendorf). Wirklich? Als herauskommt, dass die Freunde seine Tochter hässlich finden, eskaliert die Situation. Unterdrückte Wahrheiten, Frust, Neid und Lebenslügen drängen ans Licht, die Emotionen kochen hoch.

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Ein mieser Chef sei Tom, der gegenüber seinem Kumpel im Job den Boss raushängen lässt, platzt es im Laufe des Abends aus Marc (Alexander Wipprecht) heraus – in der Kanzlei einer von Toms Angestellten. Und dass Lisa (Nadine Schori), die erfolglose Schauspielerin, eine Affäre mit seinem Bruder gesteht: unerträglich für den leidenschaftlich in sie verliebten „Versager“ Ben (Marius Bistritzky).

Am Ende ist alles völlig aus den Fugen. Was bleibt, ist die Frage, welchen Preis uns eine schmerzhafte Wahrheit wert ist?

Kammerspiele: bis 13.6., diverse Zeiten, 21-46 Euro, hamburger-kammerspiele.de

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