Quatsch Comedy Club: Zurück zu den Wurzeln

Der Quatsch Comedy Club ist in Hamburg eine feste Größe und hat schon so manchem Newcomer-Comedian als Startrampe für eine Karriere gedient. Nun wechselt die Location, und der Quatsch Comedy Club kehrt ein Mal pro Monat auf die Reeperbahn zurück, dorthin, wo er schon vor einem Vierteljahrhundert war: ins Imperial Theater.

Bei der Premiere begrüßt Gastgeber Ole Lehmann vier Newcomer:innen. Katharina Block hat gerade den „Hamburger Comedy Pokal“ gewonnen und erzählt von ihrem täglichen Wahnsinn mit fünf Kindern. Ihr weiteres Thema: sprachliche Ungerechtigkeit. Der Storb machte als Radiomoderator Telefonstreiche, gewann den „RTL Comedy Grand Prix“ und tourte mit eigenem Programm durch Deutschland.

Quatsch Comedy Club jetzt an neuem, alten Ort

Kinan Al kam nach Deutschland, um Medizin zu studieren, denn Papa wollte, dass er Arzt wird. Stattdessen zerpflückt er absurde Situationen, wird als Optimist enttäuscht und sucht nach den Spaßbremsen des Lebens.

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Robert Alan widmet sich ebenfalls urkomisch seinem Kampf zwischen Geldautomat („gute Tage“) und Pfandautomat („schlechte Tage“). Eine knallbunte Comedymischung wartet also auf die Gäste.

Imperial-Theater: ab 6.5., 19 Uhr, ab 25 Euro, nächster Termin: 3.6.