Flohmarkt, Fermentationswerkstatt und Geschichtsspaziergang: Das Stadtteilfest „Kultur bewegt“ in Barmbek hält für Groß und Klein etwas bereit.

Beim Stadtteilfest „Kultur bewegt“ in Barmbek ist für Neugierige jeden Alters garantiert was dabei. (Archivbild) Lukas Saminka

Unglaublich, was alles in einen Nachmittag passt: Beim Stadtteilfest „Kultur bewegt“ in Barmbek ist für Neugierige jeden Alters garantiert was dabei.

Koreanische Trommelkunst eröffnet das Fest gut hörbar um 12 Uhr. Lockeres Hüftschwingen ist erwünscht beim Bachata-Kurs (diesen Tanz kann wirklich jede:r lernen) und Lust auf Musik bei Olli Ehmsens Mitmachkonzert.

Stadtteilfest mit Flohmarkt, Geschichtsspaziergang und Hüpfburg

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Die Stände auf dem Flohmarkt bieten Altes an, Künstler:innen aus Barmbek hingegen ihre neuen Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Schmuck und Fotografie. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben, Wissbegierige beim Geschichtsspaziergang informieren.

Wer schon immer mal wissen wollte, was die Fermentationswerkstatt eigentlich macht, ist hier ebenfalls richtig. Zwischen Crêpes und Kuchen kann man mal eben per Fahrradstrampelei Strom erzeugen oder mit den „Omas gegen Rechts“ ins Gespräch kommen. Da reichen sechs Stunden gar nicht aus.

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