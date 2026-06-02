Völlig lost: Bürohengste in freier Wildbahn

Kaum zu glauben! Nur einen Steinwurf entfernt von der Zivilisation sind sie schon völlig orientierungslos. Vier Männer des mittleren Managements geraten auf Teambildungstour in Schleswig in eine extreme Lage. Das Ruderboot ist versenkt und Rettung nicht in Sicht: Klatschnass erreichen die Schiffbrüchigen in „Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel“ am Ohnsorg eine einsame Landzunge.

In karger, nebliger Moorlandschaft mit Rohrkolben und bizarrer Baumruine (Bühne: Katrin Reimers) beginnt das Warten auf Hilfe. Zwei Tage voller Ungewissheit – das Publikum erlebt sie als einen kurzweilig-pointierten Überlebenskampf. Die Männer sind schutzlos der Natur ausgeliefert und hungrig – in der hintersinnig-absurden Komödie von Tim Firth braut sich tüchtig was zusammen. Mit Spötteleien, giftigen Bemerkungen und viel Situationskomik – etwa dem Versuch, die Unterhose zu wechseln, ohne sich vor den Kollegen zu entblößen – lässt Regisseurin Nora Schumacher das Stück fast klamottig-harmlos beginnen –, um die Lage geschickt zuzuspitzen.

„Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel“ am Ohnsorg

Auch ’ne Art von Team-Building: Feuer machen! Erik (Stefan Leonard, v. l.), Paul (Colin Hausberg) und Nico (Philipp Weggler) Oliver Fantitsch Auch ’ne Art von Team-Building: Feuer machen! Erik (Stefan Leonard, v. l.), Paul (Colin Hausberg) und Nico (Philipp Weggler)

Bis es nach der Pause zum großen Knall kommt, erfahren wir einiges über das Verhalten der „Bürohengste in freier Wildbahn“. Torge (Claudiu Mark Draghici), ein aggressiv-zynischer Wichtigtuer, schießt sich mit ätzendem Sarkasmus auf den arglos-biederen Teamplayer Erik (Stefan Leonard) ein. Der hat sich vorsorglich mit einem Survival-Rucksack ausgestattet und schleppt Messer, Kletterseil und Campingkocher mit sich herum.

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Familienmensch Nico (Philipp Weggler) ist als Teamchef ein Versager, der sich nun krampfhaft um gute Stimmung bemüht, während sich der religiöse Neurotiker Paul (Colin Hausberg) absondert, um sich der Vogelbeobachtung zu widmen. Das Ensemble spielt toll, lässt das wahre Ich hinter der Fassade der Führungskräfte aufscheinen: Machtgier und Angst, die sich in Pedanterie und kleinlichem Verhalten entladen.

Ohnsorg-Theater: bis 28.6., div. Termine und Zeiten, ab 33,04 Euro, Tel. 35 08 03, ohnsorg.de

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