Ohnsorg-Theater: Die Welt ist schön, die Zeit zu knapp?

Ein einziger Tag – was ist das schon? Für uns Menschen vielleicht nur ein flüchtiger Augenblick, für manches winzige Wesen jedoch ein ganzes erfülltes Leben. Wie für die kleine Eintagsfliege, über deren Abenteuer Autor Martin Baltscheit in seinem Buch „Nur ein Tag“ erzählt – einer federleichten Annäherung an die großen Themen des Lebens.

Im Ohnsorg-Studio inszenierte Regisseur Marc Becker das preisgekrönte Werk auf Hoch- und Plattdeutsch. Feinfühlig bringt er in „Nur ein Tag – Blots een Dag“ kleinen Besuchern nahe, dass der Tod Teil des Lebens ist. Verbunden mit der eindringlichen Botschaft, jeden Moment des Hier und Jetzt intensiv zu genießen.

Mitreißend und berührend

Erfüllt von purer Lebenslust sind in dieser humorvollen und philosophischen Fabel sämtliche Figuren. Ausgelassen tollen Fuchs (Holger Dexne) und Wildschwein (Christopher Weiß) durch eine malerische Fantasielandschaft (Bühne: Yvonne Marcour). Beim Abhängen am See beobachten die Kumpel das Schlüpfen einer Eintagsfliege (Antje Otterson). Voller Energie startet sie sofort durch, um die Welt zu erkunden. Sollen die beiden diesem bezaubernden Geschöpf, ahnungslos über die Vergänglichkeit ihres einzigen Tages, die Wahrheit sagen? Nein! Das bringt der schlaue Fuchs nicht übers Herz.

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Lieber erfindet er eine Notlüge und behauptet, sterbenskrank zu sein. Dann, befindet die „lütte Deern“, solle er das größtmögliche Glück genießen. Gerade weil das Leben so schön und die Zeit so knapp ist, bleibt dem tierischen Trio für Trübsal kaum Platz. Im Eiltempo spielen die Freunde ein ganzes Leben nach – vom ersten Schultag über Hochzeit und Familie bis zu Geburtstagen und Alter. Mitreißend und berührend meistert das fantastische Ensemble mit Hingabe die Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit. Bravo!

Ohnsorg-Theater/Studio: 30./31.5., 6./7.6., 15 Uhr, ab 16,80 Euro, Tel. 35 08 03; empfohlen ab 5 Jahren, ohnsorg.de

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