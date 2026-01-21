Österreich zu Gast in Hamburg: Besondere Ausstellung in Galerie der Schlumper

Man darf das immer wieder mal betonen: Die Galerie der Schlumper an der Marktstraße ist eine der schönsten und sehenswertesten Galerien in Hamburg. Hier sind in wechselnden Ausstellungen Werke der legendären Ateliergemeinschaft zu sehen: Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen mit unterschiedlichen Behinderungen. Der Ursprung des Ateliers reicht bis in die 80er Jahre zurück.

Aber auch die Gegenwart ist hier immer wieder spannend: Die aktuelle Ausstellung „Atelier de la Tour X Die Schlumper“ präsentiert die Kunst der Schlumper zusammen mit Werken der österreichischen Künstler:innen-Gruppe Atelier de la Tour. Die ist der Schlumper-Gruppe ähnlich: Es ist eines der ältesten Ateliers in Österreich, in dem Menschen mit Behinderungen und bildnerischer Begabung aktiv sind.

Das könnte Sie auch interessieren: So ikonisch wie verstörend: Ausstellung zeigt Werke von berühmtem Schweizer Künstler

2027 ist ein Gegenbesuch in Klagenfurt geplant – aber erst mal sind jetzt Werke in Hamburg zu sehen. Gezeigt werden Druckgrafiken, Zeichnungen und Objekte unter anderen von Stefanie Bubert, Jürgen Ceplak, Katharina Ellrich, Roland Groinigg, Bernhard Krebs, Benjamin Langner, Johann Meduna, Christiana Josephine Schwaiger, Peter Smoley, Agnes Stracke, Horst Wäßle und Brigitte Wolter.

Galerie der Schlumper: Bis 2.2., Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-17 Uhr, So 14-17 Uhr, Marktstr. 131, schlumper.de

Der Plan7 vom 16. Januar 2026 MOPO Der Plan7 vom 16. Januar 2026

