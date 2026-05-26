Ob in Tümpeln oder Eislöchern: Darum geht dieser Mann jeden Tag baden

Jeden Tag steigt Wigald Boning in ein Gewässer, bei jedem Wetter und jeder Temperatur. Die Gesundheit ist nicht so sehr sein Anliegen, sondern mehr das Erleben der so unterschiedlichen Gegebenheiten. Und von jedem Wassergang macht er ein Filmchen, das man bei YouTube bestaunen kann.

Die Badegänge des Comedians gehen immer weiter, im Meer, in Seen und Flüssen, bei Wind und Wetter. Er schwamm in der Alster und der Themse, in Bergseen und schlammigen Tümpeln, tauchte in Eislöcher – und hat ein Buch darüber geschrieben. Von seinen Erlebnissen wird er jetzt im Centralkomitee berichten.

Badegänge bei Wind und Wetter

Angekündigt ist ein launiger Diavortrag über die Frage, warum man sich so eine „Challenge“ überhaupt gibt. Macht das schön? Oder wenigstens Spaß? Angefangen hat alles mit einer geschundenen Kalk-Schulter. Gegen die Schmerzen begann Boning zu baden, im kalten Wasser. Inzwischen ist er schmerzfrei und macht einfach weiter – damit es auch so bleibt. Fast drei Jahre macht er das nun schon. Jeden Tag ertränkt er den eigenen Schweinehund! Ein bestimmt sehr unterhaltsamer Abend!

Centralkomitee: 27.5., 20 Uhr, Karten für 30 Euro

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