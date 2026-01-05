„Noch ’n Gedicht“: Liebevolle Hommage an Jahrhundert-Komiker in Hamburg

Seine Filme sind bis heute Kult, seine Soloprogramme umjubelt und unvergesslich. Seine Fähigkeit, Sprache höchst amüsant ad absurdum zu führen, ist nach wie vor unerreicht. Heinz Erhardt, der bis zu seinem Tod im Jahr 1979 in Wellingsbüttel wohnte, war ein zeitloser Jahrhundert-Komiker und ist bis heute unvergessen. Jetzt kommt sein Humor wieder auf die Bühne.

Der Wiesbadener Theaterschauspieler, Sänger und Hörspielsprecher Patrick L. Schmitz ist ein lebenslanger Bewunderer Erhardts, steht seit 2008 regelmäßig als der mit Hornbrille geschmückte Künstler auf der Bühne und überzeugt mit seiner Interpretation der Gedichte, Sketche und Lieder des Textgenies.

Ehre, wem Ehre gebührt: 2015 gab Schmitz die Erhardt-Figur als Dichter Heinz-Egon Winzigmann erstmals bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, 2022 verkörperte er am selben Ort den Kantor Hampel – eine Rolle, die Erhardt in der Karl-May-Verfilmung „Der Ölprinz“ (1965) gespielt hatte.

Hommage an Heinz Erhardt in der Laeiszhalle – mit Musik

Heinz Erhardt Anfang der 70er. Er starb 1979 im Alter von 70 Jahren. picture alliance / Sammlung Richter | Sammlung Richter/LB Heinz Erhardt Anfang der 70er. Er starb 1979 im Alter von 70 Jahren.

In Schmitz’ Hommage „Die neue Heinz Erhardt Revue“ in der Laeiszhalle geht es aber nicht nur um das gesprochene Wort und gespielte Sketche. Es gibt auch flotte Songs! Gemeinsam mit dem Ensemble, bestehend aus der facettenreichen Aline Joers, dem vielseitigen Gerald Ließ und dem „eminenten Tastenvirtuosen“ Franz Tröger, lässt er den Großen Saal zum Zentrum des Humors werden.

Das Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erhardts unnachahmliches Timing, seinen perlenden Wortwitz und die geliebten Versprecher mit Respekt und einer frischen Brise wiederzugeben. Klassiker wie „Das Nasshorn“ und „Die Made“ werden mit einer Leichtigkeit vorgetragen, die an die charakteristischen Darbietungen des Originals erinnern. Letztendlich ist „Die neue Heinz Erhardt Revue“ auch eine tolle Feier der deutschen Sprache.

Laeiszhalle: 6.1., 20 Uhr, Karten ab 52 Euro

