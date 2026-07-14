Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Zwei Touristen stehen an den Hamburger Landungsbrücken und blicken auf die Elbphilharmonie. (Symbolbild) IMAGO / Chris Emil Janßen

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 15. Juli 2026

Leichtathletik für Kinder der ersten und zweiten Klasse

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Beim Active City Summer können Grundschulkinder verschiedene leichtathletische Übungen ausprobieren; eine vorherige Anmeldung ist erwünscht.

Ort & Uhrzeit: STS Kirchwerder, Kirchenheerweg 85, 21037 Hamburg · 10 – 12 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Ferienspaß für Zeitdetektive

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Kinder von acht bis elf Jahren stellen eine steinzeitliche Tonlampe her und malen eiszeitliche Tiere mit Erdfarben auf „Höhlenpapier“.

Ort & Uhrzeit: Archäologisches Museum Hamburg, Harburger Rathausplatz 5,

21073 Harburg · 11 – 13 Uhr

Preis: 6 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Nachtflohmarkt an der Rindermarkthalle

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Auf dem Vorplatz werden unter anderem Kleidung, Möbel, Schallplatten, Bücher und Kunst angeboten; hinzu kommen Gastronomie und Musik.

Ort & Uhrzeit: Vorplatz der Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg 18 – 22 Uhr

Preis: kostenlos

Powerflow mit Charlotte

Der einstündige Fitnesskurs verbindet fließende Bewegungen mit Kräftigungsübungen und gehört zum Programm des Active City Summer.

Ort & Uhrzeit: Mehrzweckhalle der Grundschule Bindfeldweg, Bindfeldweg 37,

22459 Hamburg · 19 – 20 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

SitPub: Demokratie in der Krise

Der emeritierte Philosophieprofessor Ulrich Steinvorth spricht über Gesellschaftsvertrag, Selbstbestimmung und mögliche Ursachen für die wachsende Zustimmung zu

faschistischen Ideen.

Ort & Uhrzeit: Mathilde Bar Ottensen, Kleine Rainstraße 11, 20146 Hamburg · ab 19 Uhr

Preis: k. A.

Natürlich Blond – Das Musical

Die Bühnenfassung erzählt von Elle Woods, die ihrem früheren Freund nach Harvard folgt und sich dort gegen Vorurteile behauptet.

Ort & Uhrzeit: First Stage Theater, Thedestraße 15, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 45 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

The 27 Club

Ein britisches Ensemble spielt Musik von Künstlerinnen und Künstlern wie Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain und Jim Morrison.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 39 – 79 €

ÖXL live

Der Singer-Songwriter ÖXL verbindet Gesang, Gitarre, Keyboard, Percussion und Loop-Pedal zu einem mehrschichtigen Soloprogramm.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstraße 12, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 20 €