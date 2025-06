Noch mehr Glitzer, Glitzer! Erfolgs-Ausstellung wird erweitert

Die Zukunft ist Glitzer und Glamour. Das zeigt schon seit einigen Wochen die Ausstellung „Glitzer“ im Museum für Kunst und Gewerbe. Wer sie noch nicht gesehen hat: Jetzt gibt es einen weiteren Grund dafür! Denn die Kunst-Kultur-Design-Show, die sich auch als Glitzer-Mitmach-Ausstellung versteht, wurde gerade noch einmal um eine große Installation erweitert!

„Puff Out“ ist eine Installation in zwei Räumen mit 16 (!) Staubsauger-Robotern, die Bio-Glitzer einsaugen und zugleich hinter sich wieder auspusten – geschaffen vom türkisch-belgischen Künstlerduo :mentalKLINIK, also von Yasemin Baydar und Birol Demir. Doch die eigentlichen Erschaffer des sich so immer wieder verändernden pinken, glitzernden Bodengemäldes sind die Roboter selbst.

Saugroboter entern die funkelnde Erfolgs-Schau

Noch mehr Glitzer also im Museum für Kunst und Gewerbe, noch mehr Funkeln. Ist das Kunst – oder einfach nur schöne Atmo und ein bisschen GlitzerGlitzer? Über diese Frage kann man nur entscheiden, wenn man es gesehen hat.

Glitter up! In der Ausstellung gibt’s auch Fotografien von Menschen zu sehen, die Glitzer im Gesicht tragen. Henning Rogge Glitter up! In der Ausstellung gibt’s auch Fotografien von Menschen zu sehen, die Glitzer im Gesicht tragen.

Die Künstler selbst verstehen ihre Arbeit als politische Strategie, als spielerische Welt, als sensorische, sehr verführerische immersive Hyperstimulation. Mit ihrer Kunst waren sie bei vielen internationalen Ausstellungen zu sehen – jetzt verwandeln sie die Räume des Hamburger Museums in ein glitzerndes Ereignis. Das haben sie auch schon an anderen großen Institutionen mit viel Erfolg gemacht: „Puff Out“ wurde zum Beispiel 2020 im Museum für Zeitgenössische Kunst Belgrad (MoCAB) gezeigt.

„Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer“ – sangen einst Deichkind. Wer etwas mehr davon will, der sollte jetzt den Weg in die City finden. Die ganze Ausstellung sei noch mal empfohlen – etwa 40 Positionen aus Kunst und Gestaltung werden präsentiert. Und jetzt auch noch 16 Staubsauger-Roboter! Bei der Arbeit!

Museum für Kunst und Gewerbe: bis 26.10., Di-Mi 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr, Fr-So 10-18 Uhr, 14 Euro, mkg-hamburg.de

