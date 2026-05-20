Nichts bleibt, wie es war: Hamburger Galerie zeigt die Gruppenschau „Verwandlungen“

Verwandlung – in der bildenden Kunst ein zentrales Thema. Künstlerinnen und Künstler lieben es, die Welt ins Wanken zu bringen, Grenzen zu verschieben und das Bekannte in etwas Unbekanntes zu verwandeln. Ob mythologisch oder surreal: Nichts bleibt, wie es scheint.

In der Antike war Verwandlung oft dramatisch und körperlich greifbar. Ovids „Metamorphosen“ beschreiben Verwandlungen – meist als Folge göttlicher Eingriffe. Das reicht von der Entstehung der Welt bis zur Vergöttlichung Cäsars. Im Barock griff zum Beispiel der Römer Gian Lorenzo Bernini mit seinen Skulpturen das Thema auf (er bearbeitete Marmor so, dass der harte Stein scheinbar weich wirkte). Picasso fragmentierte die Realität. Dalí ließ Uhren schmelzen.

Gruppenschau verbindet verschiedene Genres

Jo Verlach geht es mit „Fuck Relying On Anyone“ um mehr Selbstvertrauen. Jo Verlach Jo Verlach geht es mit „Fuck Relying On Anyone“ um mehr Selbstvertrauen.

Auch in der zeitgenössischen Kunst sind Metamorphosen ein Thema. Das zeigt jetzt die Gruppenschau „Verwandlungen“ mit Werken von Jana Zimova, Anne Saalfeld, Brigitte Metzler, Victoria Hempel, Jo Verlach und Janina Schlüter. Sie kommen aus verschiedenen Genres, beherrschen altmeisterliche Ölmalerei, übermalen Kaltnadelradierungen, bemalen Schachteln und Spiegel oder widmen sich Assemblagen, Mischtechniken und Acrylmalerei.

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Und was man da alles entdecken kann: Menschen mit Pferde- oder Tigerköpfen, bemalte Totenköpfe, Meereshexen und schwebende Menschen. Hier ist einfach alles in Verwandlung. Diese Ausstellung ist eine Einladung, die Welt auf ganz neue Weise zu sehen!

Galerie beim Schlump: bis 30.5., Mi-Fr 11-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Beim Schlump 10, galeriebeimschlump.de

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