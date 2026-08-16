Das Istituto Italiano zeigt im Architektursommer Fotografien außergewöhnlicher Betonbauten des Brutalismus aus Italien – von Genua bis San Siro in Mailand.

Die klar gegliederte Vollkommenheit von Renaissance-Palästen, die opulenten Formen barocker Kirchen – Vorstellungen von italienischer Architektur beschränken sich zumeist auf Bauwerke längst vergangener Jahrhunderte. Und dann das: Bella Italia ist seit den 1930er Jahren auch ein Land von oftmals schockierenden Betonbauten. Im Rahmen des Hamburger Architektursommers zeigt die Ausstellung „Brutalist Italy“ eine Auswahl von Fotografien von Roberto Conte und Stefano Perego. Mal hässlich und roh – aber dann wieder von einer überraschenden Ästhetik, die gerade neu entdeckt wird.

Klotzen statt kleckern – das könnte das Motto der Architekten gewesen sein, die „Le Lavatrici“, die „Waschmaschinen“, in einem Stadtviertel von Genua entworfen haben. Ein gigantischer Stahlbetonkomplex aus den 1980er Jahren mit gleichförmigen Sozial-Wohneinheiten, deren runde Aussparungen an Bullaugen von Waschmaschinen erinnern. Ein Gebäudemonstrum, das – ähnlich wie in Hamburg die neue Sternbrücke – die Umgebung zu erdrücken scheint.

Brutalistisches Bauwerk in Mailand soll Neubau weichen

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Als Kontrast: filigrane Friedhofsmauern, die wie Pflanzen in die Höhe streben, Kirchen wie das Santuario Madonna delle Lacrime auf Sizilien, dessen Innenräume mit selbsttragenden Wänden nach dem Vorbild der berühmten Wallfahrtskapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp von Le Corbusier etwas Schwebendes haben. Der karge Beton verleiht den schmucklosen Räumen oft nur durch den Lichteinfall etwas Mystisches.

Ein gefeiertes Werk des Brutalismus ist die Casa del Portuale am Hafen von Neapel, entworfen von Aldo Loris Rossi 1968. Stefano Perego Verschachtelte Betonfassade: die „Camera di Commercio“ in Perugia Stefano Perego

Berühmtes Wahrzeichen ist das einhundert Jahre alte Stadion San Siro im gleichnamigen Mailänder Stadtteil. Mit seinen spiralförmigen Aufgängen ein frühes Beispiel brutalistischer Architektur. Auch wenn das gigantische Bauwerk zunächst als erhaltenswertes Denkmal eingestuft wurde, soll es nach neuesten Beschlüssen nun doch einem Neubau weichen und bis 2031 abgerissen werden.

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Diese Gebäude gelten als Meisterwerke des Brutalismus

Ein Beispiel für Brutalismus in extravaganter Formensprache ist der Friedhof von Jesi mit der wie aus zusammengewürfelten Bauklötzen gefertigten Betonmauer, die Architekt Leonardo Ricci als Kontrast auf eine simple alte Ziegelmauer setzte. Beton war für ihn ein ehrliches Material, das der Trauer das Morbide und die Schwere nehmen soll.

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Auch die geschwungene Betonbank in Todi oder die Erweiterung des Monumentalfriedhofs in Busto Arsizio, entworfen 1971 von Luigi Ciapparella, gelten als Meisterwerke des Brutalismus. Schönheit im auf den ersten Blick Hässlichen und Ungewohnten finden – allein dafür lohnt ein Besuch.

Istituto Italiano: bis 30.9., Mo bis Do 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr; Fr 10 bis 13 Uhr sowie vor und nach den Veranstaltungen im Istituto Italiano, Hansastraße 6, iicamburgo.esteri.it

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