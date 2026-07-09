Neue Bilder für „Isa Mona Lisa“: Diese Ausstellung wächst und wächst

Neu dabei in der Ausstellung ist unter anderem Thomas Ruffs große Fotografie aus seiner „Nacht“-Serie aus dem Jahr 1992. VG Bild-Kunst/Thomas Ruff

Eine Ausstellung wird eigentlich nicht mehr verändert. Anders aktuell in der Kunsthalle: Hier ist die Ausstellung „Isa Mona Lisa“ nun gewachsen, hat sich neu formiert. Die Schau mit wichtigen Positionen der Gegenwartskunst wurde um eine Auswahl der jüngsten Schenkung des Sammlerpaars Peter und Heidrun Hess erweitert – und erhält damit sozusagen ein neues Kapitel.

Die Präsentation der Arbeiten zeigt, wie wichtig mäzenatisches Engagement heute ist, denn erst durch Schenkungen und Dauerleihgaben kann sich eine Sammlung in Zeiten knapper Kassen kontinuierlich weiterentwickeln.

Sammlerpaar zählt zu wichtigsten Förderern der Kunsthalle

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Peter und Heidrun Hess zählen seit vielen Jahren zu den wichtigsten Förderern der Kunsthalle. Jetzt bereichern sie die Sammlung erneut um Werke international bedeutender Künstlerinnen und Künstler. Deren Werke treten in einen Dialog mit den bereits präsentierten Positionen von „Isa Mona Lisa“. Neu dabei ist etwa Thomas Ruffs große Fotografie aus seiner „Nacht“-Serie aus dem Jahr 1992, die sich visuell an Aufnahmen von Nachtsichtgeräten aus dem Golfkrieg anlehnt. Und mit Jeff Walls Serie „Eviction Struggle Video“ ist nun ein echter Klassiker der Fotokunst zu erleben.

Direktor Alexander Klar ist vollends begeistert von dem Engagement des Sammlerpaares: „Dass Bürger:innen Hamburgs ihrem Kunstmuseum ihre privaten Kunstschätze stiften, stärkt die Sammlung für die kommenden Jahrhunderte.“

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Kunsthalle: Bis 18.10., Di-So 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr, 18 Euro, hamburger-kunsthalle.de

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