„Nature Writing Festival“ in Hamburg: Die lebenswerte Welt

Der Klimawandel – die Krise, die Katastrophe – steht natürlich im Fokus der meisten Veranstaltungen beim neuen „Nature Writing Festival“.

An vielen verschiedenen Orten in der ganzen Stadt, in der Zentralbibliothek genauso wie in Buchhandlungen und sogar in Shops, finden in den kommenden fünf Tagen ein paar Dutzend Lesungen und Gespräche statt, die das Leben und die Natur thematisieren: Hat die Natur ein eigenständiges Recht gegenüber uns Menschen? Wie steht es um die Artenvielfalt? Was wissen wir über Vögel? Oder: Wie wird Natur in Romanen oder Lyrik abgebildet?

Der Blick ins Programm zeigt, wie vielschichtig dieser ganze Kosmos „Natur-Schreiben“ ist. Kein Wunder: Ohne eine lebenswerte Welt ist alles nichts. Und deshalb steht der Schutz unserer Lebensgrundlagen über allem. Das Festival ist ein fantastisches Mittel, um uns alle daran zu erinnern.

Nature Writing Festival: 17.-21.6., verschiedene Orte und Zeiten, das ganze Programm unter europeanessays.eu

