Nachmittags geht’s ab ins All – im Port de Lumières

Ausstellungen, in die man mit allen Sinnen „eintauchen“ soll, sind gerade das neue große Ding – modernste digitale Projektionstechnik macht’s möglich. In vielen Städten auf der ganzen Welt werden diese Kunst-„Shows“ gezeigt, seit März hat auch Hamburg ein Zentrum für immersive Kunst: das „Port des Lumières“ in der HafenCity. Seit Neustem kann man da auch ins All „reisen“ – allerdings nur halbtags.

Denn der erste Teil des Tages gehört weiterhin der Show, die dort seit der Eröffnung zu sehen ist: Im Ausstellungsraum mit seinen zehn Meter hohen Wänden werden von 10 bis 13.30 Uhr Werke von Gustav Klimt und Friedensreich Hundertwasser und „The Journey: Zeitgenössische Kreation“ gezeigt.

Ab 14 Uhr geht’s dann aber hoch hinaus – in der Sonderausstellung „Kosmos: Die immersive Reise ins All“. Hier darf man sich verlieren in einem Labyrinth aus Sternen und Planeten und in die Unendlichkeit der Galaxie eintauchen.

Die Show wurde mit Unterstützung der NASA und der französischen Raumfahrtagentur CNES gestaltet. Wer schon immer mal Lust hatte, in die Fußstapfen von Neil Armstrong zu treten, durch unser Sonnensystem zu reisen oder den Wettlauf ins All zwischen den USA und der Sowjetunion anhand von Projektionen von Originalaufnahmen nachzuerleben: Go for it!

Modernste Projektionstechnik auf Wänden und Boden, 80 Videoprojektoren, 50 Audio-Verteilerpunkte, ein 360°-Erlebnis, eindrucksvolle Sounds: Im „Westfield Überseequartier“ geht es, so sagen es die Veranstalter, „nicht um das klassische Betrachten, sondern um Emotion, Staunen und Eintauchen“.

Die Besucher und Besucherinnen sind begeistert, wie Jennifer H., die schreibt: „Unglaubliche Erfahrung! Man fühlt sich, als wäre das Universum so groß, während die Menschen immer noch um so kleine Dinge kämpfen. Seufz.“

Port des Lumières: Mo-So, ab 10 Uhr, „Kosmos“ immer erst ab 14 Uhr buchbar, Platz am 10. Längengrad 1, 18 Euro

