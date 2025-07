Musik-Festival im Norden: Hamburg darf auch mitspielen

Das „Land der Horizonte“ eigenvermarktet sich auch als „Land der glücklichen Menschen“. Bitte schön, das sei Schleswig-Holstein gegönnt. Nun hat die letzte Ausgabe des „Glücksatlas“ allerdings verlautbart, dass es mittlerweile die Jungens und Deerns in unserer schönen Hansestadt sind, die auf der Happiness-Skala in Deutschland von oben grüßen. Wenigstens das „Schleswig-Holstein Musik Festival“ zeigt keinen Neid und greift für die Locations der Veranstaltungen auch auf die kulturelle Infrastruktur der größten Stadt im Norden zurück: doppelt glückliches Hamburg!

Das Festival hat sich in den 40 Jahren seines Bestehens zu einem immensen Großereignis gemausert, das sich über das ganze Bundesland und jede Menge ausgefallener Orte erstreckt und fast zwei Monate – bis Anfang September – andauert. Dieses Jahr rückt die Musikmetropole Istanbul bei vielen Veranstaltungen besonders in den Fokus. Das lässt sich auch in der Elbphilharmonie erleben. Der Edelbau glitzert schließlich mindestens so verführerisch über dem Wasser wie die Schiffe und Brücken am Bosporus.

Dort finden gleich acht Konzerte statt, und zum Teil sind noch Restkarten verfügbar. Etwa für die formal strengen, aber emotional berührenden „Goldberg-Variationen“, die der Pianist Fazıl Say am 19.8. zum Besten gibt.

Am 1.9. tritt er noch mal mit dem Orchester an, tags darauf spielen İlyun Bürkev am Klavier und die türkische Jugendphilharmonie unter dem Motto „Rising Star aus Istanbul“. Im Ernst-Deutsch-Theater verzaubert uns die „Familie Flöz“ derweil bei ihrem „Teatro Delusio“ vom 25. bis 27.7. mit ihrem Maskenspiel und einer Trickkiste der Illusionen.

Am 5.8. lohnt sich der Aufstieg über die Außentreppe des Bunkers am Heiligengeistfeld nicht nur wegen der schönen Aussicht. In der Georg-Elser-Halle zeigt uns die „Jazzrausch Bigband“ ihre ganz eigene Interpretation dessen, was Jazz sein kann: ein ganzes musikalisches Universum! Doch auch jenseits unserer Stadtgrenzen bietet das Programm des „SHMF“ eine Menge Stoff für uns Metropolisten zum Entdecken – neben den Horizonten sowie den glücklichen Menschen und Kühen.

Schleswig-Holstein Musik Festival: bis 2.9., das ganze Programm mit allen Spielstätten unterwww.shmf.de

Der Plan7 vom 25. Juli 2025 MOPO Der Plan7 vom 25. Juli 2025

