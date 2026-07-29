Es wird märchenhaft im First Stage Theater: Die Schülerinnen und Schüler bringen das Musical „Into The Woods“ auf die Bühne.

Mit ihrer eigenständig erarbeiteten Musicalproduktion „Into the Woods“ (nach dem Buch von James Lapine) entführen die Schülerinnen und Schüler der Stage School das Publikum in eine Welt voller Magie und Überraschungen.

Gemeinsam mit bekannten Märchenfiguren machen sich ein Bäcker und seine Frau auf in einen geheimnisvollen Wald, in dem alle hoffen, ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Das Projekt der Nachwuchstalente verspricht eine mitreißende Show über Hoffnung, Mut und die Suche nach Glück.

First Stage Theater: 29.7. (ausverkauft) - 9.8., ab 35 Euro, firststagehamburg.de

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